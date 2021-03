Taxistas ilegales seguirán con su trabajo clandestino en Santa María

Seremi anuncia que seguirá con las fiscalizaciones:

Desde hace varias semanas se ha venido generando una serie de fiscalizaciones a conductores de taxis ilegales en la comuna de Santa María, lo que ha causado malestar entre las personas multadas y a quienes les han decomisado sus vehículos y pasados al corral municipal. Esto de alguna manera causó una especie de paranoia entre estos choferes, haciéndose fuerte esta semana el rumor en el sentido que hoy miércoles la Seremi de Transporte realizaría un gran operativo nuevamente.

VERSIÓN ILEGALES

Nuestro medio habló con Jesús Irigaray, taxista ilegal y líder de una agrupación informal de taxistas que operan en la comuna de Santa María, quien habló con Diario El Trabajo para dar a conocer su punto de vista en el conflicto que existe entre ellos, los ilegales, con los taxistas acreditados de la línea San Felipe-Santa María: «Lo que sucede es que en la comuna de Santa María en los últimos años ha crecido mucho la población, y la locomoción colectiva formal se ha visto superada con todo este crecimiento, y ahora en estos últimos dos años disminuida con el tema del Covid-19. La verdad que hemos llegado a estar muy aislados y nosotros como móviles somos ahora una solución para la gente de la comuna, porque los colectivos autorizados hacen el servicio solamente desde la Plaza de Santa María a la de San Felipe, nada más, en cambio nosotros como informales realizamos recorridos a todos los sectores dentro y fuera de la comuna, o sea intercomunales e interregionales también. Señalar que en un colectivo pueden viajar hasta cuatro pasajeros, con un riesgo mayor de contagio, en nuestro caso sólo sube quien solicita el servicio, nadie más (…) En cuanto a los operativos de fiscalización, sentimos que de alguna manera se han ensañado con nosotros porque son muy seguidos en esta comuna, ya son cuatro los autos en el corral, el Estado tampoco nos da la oportunidad para que nosotros los móviles informales podamos llegar a ser formales, o sea, que la única opción que nos queda es seguir dando el servicio de forma ilegal», dijo Irigaray a nuestro medio.

SEREMI RESPONDE

Consultamos en la Seremi de Transportes sobre la situación de los taxistas ilegales, y se nos respondió que «no podemos hablar sobre si se hará este miércoles un operativo o no en Santa María, los operativos no se anuncian, entonces si es que se corre la voz de algo en este sentido se trata de un rumor, nosotros no podemos ni confirmar ni negar un rumor. Los operativos dependen del Programa Nacional de Fiscalización que es un programa dentro del Ministerio de Transporte, los Seremi no encargan los operativos, lo hace el Ministerio (…) En el caso de los ilegales, no se puede hablar de ensañamientos contra ellos. En primer lugar los ilegales o transporte irregular no se puede quejar, de hecho no debiera existir, si es que existe y los pillan, bueno, mala suerte, y si hay corral municipal deberán quedar en ese corral municipal, deberán ser procesados, donde exista transporte ilegal siempre habrán fiscalizadores trabajando», dijo la fuente consultada.

Roberto González Short