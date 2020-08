TER remueve del cargo al alcalde Freire por notable abandono de deberes

¡Terremoto político!: Alcalde anunció que apelará:

El Tribunal Electoral Regional (TER), con fecha 10 de agosto de 2020, determinó que el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, queda removido de su cargo por haber incurrido en notable abandono de deberes. Lo anterior, luego que acogiera el requerimiento de remoción interpuesto por los concejales Christian Beals Campos y Juan Carlos Sabaj Paublo, quedando removido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargo público por cinco años. La medida, no obstante, aún puede ser apelable.

Los temas principales por los cuales fue denunciado al TER, tienen que ver con la aprobación de un estacionamiento en calle Carlos Condell, teniendo vínculo familiar con la sociedad administradora; haber aprobado un contrato con Citelum que sobrepasaba el periodo alcaldicio; no haber dictado un decreto también alcaldicio para destituir al administrador municipal, luego que el concejo así lo decidiera el día 20 de febrero de 2018, entre otros.

Al respecto fue el concejal Christian Beals Campos en conversación con radio Aconcagua, quien dijo que lamentaba lo ocurrido «porque yo conozco a Patricio Freire hace 40 años. Yo todas estas situaciones que ustedes ven, fueron presentadas a él, discutidas en muchas oportunidades en forma personal, y en el concejo se me tildó de conflictivo, que yo no aportaba ideas, que era el peor concejal. Le dije: ‘Tú tienes un cargo que tienes que respetar la legalidad vigente y la transparencia en las decisiones’. Eso fue todo, y lamentablemente Freire fue mal asesorado; se lo dije en montones de oportunidades, tiene un servicio jurídico pésimo que no lo asesoró bien, lo orientó mal, de hecho estamentos que no estuvieron a la altura a pesar de las buenas intenciones de Freire», señaló Beals.

Cuando le preguntaron sobre qué sensación le quedaba, si lo consideraba un triunfo, dijo que de ninguna manera y que más bien era un momento «de amargura. No es justo que una persona como Patricio, que es una buena persona, esté sufriendo esto por ser inexperto o por no tener la visualización de no tener gente adecuada, más que nada eso, y yo se lo manifesté en forma directa a Patricio y no me hizo caso, y nosotros como concejales, si tampoco hacemos lo que determina la Contraloría, también exponíamos nuestro cargo», indicó.

ALCALDE APELARÁ

En tanto el alcalde Patricio Freire, también en entrevista con radio Aconcagua, dijo estar tranquilo y que iba a apelar: «He hecho un trabajo en San Felipe a todo dar. Yo no tengo nada… Hablan del tema de Citelum, por ejemplo, un tema que ni siquiera era un proyecto mío, era de la administración de Jaime Amar, entonces hay varios temas que son equivocados; un tema de áridos, que yo nunca he autorizado, entonces aquí hay algo que no entiendo. Pero es la lucha que ha tenido este concejal, el mismo, el señor Beals, que ha tratado mal a las mujeres, ha tratado mal a las enfermeras, a toda la gente, a todo el mundo; el mismo que ha tratado de destruirme desde cuando llegó al municipio. Una ambición de poder tremenda y eso es lo que hoy en día está a la vista, él ha perseguido, ha llegado a la Corte Suprema, al Tribunal Electoral, a lo que sea, cualquiera como dijera el fin justifica los medios, pero creo que yo hoy en día estoy sumamente tranquilo; al contrario, yo no tengo nada que ocultar», señaló.

En una de sus intervenciones, en cuanto al no haberse abstenido de votar el tema del estacionamiento de calle Carlos Condell, Freire reconoció que fue mal asesorado. Según antecedentes recogidos por este medio, el alcalde Patricio Freire tendría cinco días para apelar. De no prosperar la apelación, al parecer el alcalde Patricio Freire estaría convirtiéndose en el primer alcalde en ser removido de su cargo.