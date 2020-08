Todo Chile celebra con Natalia Duco su victoria en el Masterchef Celebrity

Sanfelipeña ganó el codiciado título y 25 millones de pesos:

Luego que hace pocas semanas la deportista nacional Natalia Duco nos concediera una entrevista para hablarnos de su participación en el reality televisivo Masterchef Celebrity, mundo al que se incorporó hace pocos meses tras verse atrapada como todos los deportistas por la pandemia en la cuarentena.

La noticia corrió como pólvora a nivel nacional a partir que el jurado del programa televisivo la declarara ganadora del concurso, una final que disputó con Rocío Marengo y César Campos, ganando así el título del Reality, y 25 millones de pesos al primer lugar.

El jurado de esta final estuvo conformado por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier y Jorge Rausch, de los cuales sólo estuvo presente Carpentier, debido a que Fuentes está radicada en España y Rausch en Colombia, por lo que ambos llegaron de forma virtual.

Es importante señalar que la final se grabó en Colombia y la lectura del sobre se realizó en Chile, con estrictas medidas de seguridad por la pandemia. En esta oportunidad los familiares de cada finalista pudieron saludar vía Internet o telefónica, pero no pudieron estar en el set de grabación a raíz de la pandemia.

«Luché, luché y perseveré. Ese es el mensaje que quiero dar. Me pasaron cosas muy malas y logré salir adelante. Lo importante es creer en uno mismo (…) Me encantaría, cuando uno conoce un nuevo mundo y se introduce, aprende, experimenta, vive y disfruta, es imposible dejarlo de un día para otro. Como lo he dicho muchas veces en el programa, para mí esto es para siempre, es parte de mi vida, aparte que me encanta comer (…) sobre lo que pienso hacer en mi futuro cercano, puedo asegurarles que tengo ganas de hacer de todo, sueño con abrir un restaurante, escribir un libro de recetas de cocina, y seguir también trabajando en la televisión para llegar al corazón de más personas», comentó Duco a Diario El Trabajo.

Roberto González Short