Todo un éxito resultó la operación a Natali Rosas de una de sus piernas

Sin complicaciones pese a la complejidad que representaba, resultó la intervención quirúrgica a la que fue sometida el miércoles pasado la atleta aconcagüina Natali Rosas.

Como se sabe, la deportista sufrió una fractura en una de sus piernas mientras entrenaba para una participación en una fecha del circuito mundial de Deporte Aventura en Colombia.

Natali Rosas ya fue dada de Alta del hospital de Los Andes, y ya desde la intimidad de su hogar habló con El Trabajo Deportivo para dar antecedentes del momento por el que está pasando: «Los médicos y todo el personal de salud hicieron un excelente trabajo, además que me atendieron muy bien; ya estoy de Alta, por lo que desde ahora sólo me enfoco en mi recuperación. En dos semanas más tendré un control y ahí se evaluará si me retiran el yeso; cuando eso ocurra podré iniciar mi rehabilitación», contó Natali a nuestro medio.

La atleta entregó más detalles del proceso de salud por el que atraviesa: «La recuperación tardará entre cinco a seis meses, pero es evidente que me deberé tomar todo el tiempo que sea necesario para poder volver de la mejor manera; deberé recuperar bien mi pierna, así que me tomaré las cosas con mucha calma», afirmó con convicción para culminar con algo que no la deja de preocupar: «Ojala pueda mantener los apoyos porque el tema económico será importante durante estos meses donde no podré trabajar».