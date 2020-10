Todos apoyando a ‘Leíto’ López para que pueda ser muy pronto operada

Sufre Artrogriposis Múltiple Congénita no degenerativa:

Una tremenda y poderosa ‘Lucatón’ es la que está en desarrollo para ayudar a una guagua de apenas un año de vida llamada Leonor Amalia López Escobar, preciosa nenita que nació con Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) o Síndrome Artrogripótico, o sea, que nuestra regalona amiguita nació con rigidez de sus cuatro extremidades, esto producto de una disminución de la movilidad mientras están en el vientre materno.

Sus padres Carlos Francisco López Rocco y Camila Paz Escobar Ayala están luchando con todo su corazón para que ‘Leíto’ pueda recibir sus terapias y también recaudar fondos para que sus manos y piernas sea operadas cuanto antes, una vez que logren conseguir al menos $5 millones, de los que por ahora ya han recibido $510.000 con esta Lucatón.

TODOS CON LEÍTO

Al mediodía de este jueves visitaron nuestra Sala de Redacción Camila Escobar y la pequeña Leonor, «nuestra hija tiene un año de edad, somos vecinos de Población San Felipe, ella no puede mover sus cuatro extremidades afectadas, este mal no es degenerativo, o sea, que con operaciones y mucha terapia ella podrá ir recuperando control de sus pies y manos, de momento Leíto lleva siete meses usando yeso para enderezar sus piernas, cada 15 días le cambian los yesos, o sea, catorce yesos, pues al inicio los cambios del yeso eran una vez semanal (…) Como no hay especialistas del nivel que mi niña necesita, entonces estamos esperando la cotización en Clínica Las Condes, nos indican un aproximado de $5 millones por estas operaciones, hay pocos especialistas y no están en el sistema público», dijo la madre de Leíto.

Según nos informó Camila, a la niña la han tratado en el Hospital Luis Calvo Mackena de Santiago, pero no ha logrado recibir la atención que esperaba, esperan que pronto la bebé pueda estar en alguna lista de espera.

«Existen menos de 30 niños en el país con este síndrome, nosotros estamos conectados en grupo de WhatsApp, así vamos coordinando entre todos cualquier buena noticia sobre las oportunidades que existan para nuestros hijos con este síndrome», agregó Camila a Diario El Trabajo.

Esta Lucatón por Leíto está funcionando a través de la Cuenta RUT Banco Estado Nº 20.088.660-7, correo: escb.camila@gmail.com a nombre de Camila Paz Escobar Ayala, y el celular de contacto es el +56 9 9241 6950.

Roberto González Short