Trabajadora social apenas puede creer en las disculpas públicas del Juez

Luego que al cierre de nuestra edición de este martes recibiéramos un comunicado dirigido a Diario El Trabajo por parte del Juez de Policía Local de Putaendo, Guido Witto Grbic, en el que reconocía su error en torno a la condena y multas que imputó a la trabajadora social vecina de esa comuna, por no haberse presentado como vocal de mesa el 29 de noviembre para las elecciones primarias, nuestro medio contactó a Karina Aguilar, para conocer su reacción, pues el Juez tuvo también la delicadeza de llamarla vía telefónica para ofrecerle disculpas.

«Por mi parte y me encantaría referirme a las disculpas públicas de el juez una vez que él las haga llegar de manera pública, dado que no tengo conocimiento de lo que él va a indicar en la prensa de este miércoles, y no tengo aún la confianza tampoco en su mensaje, dado que él me calificó en medios televisivos nacionales como mentirosa, siendo que eso no es así. Espero que comprendan que mi posición de mujer afectada y me encantaría creer que es verdad, pero voy a esperar las declaraciones públicas que no he observado hasta el momento», indicó Aguilar en relación a las disculpas del Juez.

La trabajadora social si bien no termina de creerlo, lloró vía telefónica de la emoción -nos asegura- cuando el Juez le llamó para informarle que la condena y multa serán eliminadas.

«Espero todo sea verdad y porque lo que más anhelo es la justicia y reivindicación del daño de imagen personal y profesional (…) Agradezco a Diario El Trabajo, espero poder volver a vivir mi embarazo en calma. Espero también que la justicia y reivindicación del daño llegue. Hoy él ha dañado mi imagen personal y profesional, a nivel nacional, sueño con volver a recuperar la confianza de quienes me rodean y escucharon todo eso, espero que sea cierto, para que todo aquel que dijo que estaba pidiendo algo injusto, entienda que era mi derecho», afirmó Aguilar.

