Trabajadoras de CMR-Banco Falabella cumplen hoy viernes 9 días en huelga

Y no se ve solución por el momento:

Tal como lo señala la vocera Johanna Villavicencio, su noveno día de huelga cumplen hoy viernes las trabajadoras de CMR-Banco Falabella sucursal San Felipe, siendo el motivo principal que se equiparen sus sueldos con los ejecutivos del banco.

Lo anterior, sostienen, porque hacen el mismo trabajo, sin embargo, la diferencia en las remuneraciones, si se compara entre ambos, oscila entre un 30 a 40 por ciento menos para las promotoras de CMR, que finalmente cumplen la misma función que el ejecutivo ya que hubo una fusión ahí. A ello se agregan otros beneficios que estaban en el pliego de peticiones de 9 puntos que quedaron pendientes y no se han cumplido por parte de la empresa producto de la pandemia, según dicen desde esta última.

Johanna Villavicencio explica que esta huelga empezó el día jueves pasado, «ya cumplimos el octavo día (ayer) de huelga, no es solamente CMR San Felipe, sino que es CMR a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, son 1.200 trabajadores donde el 93% somos mujeres, las cuales llevamos obviamente un hogar», dijo.

– ¿Por qué están en huelga?

– Nosotros cada dos años y medio prácticamente, no alcanzan a ser los tres años, hacemos una negociación colectiva. La negociación colectiva es modificar los beneficios que otorga la empresa para nosotros y justamente calzó con el problema de la pandemia en marzo. En marzo nosotros teníamos la votación y la empresa obviamente se acogió a la pandemia para postergar la negociación colectiva. Nosotros nos integramos con Banco Falabella, CMR en este momento es la tarjeta de crédito de Banco Falabella, entonces al integrarnos nosotros tenemos un contrato por promotora CMR, pero vendemos productos de banco. ¿Qué pasa?, es que nosotras queremos equiparar uno de los 9 puntos; el principal es mantener los mismos beneficios que tienen los ejecutivos de banco, vendemos los mismos productos, tenemos el mismo sistema de trabajo, pero no tenemos los mismos beneficios, por ejemplo el sueldo base, la movilización, la colación, los bonos, los aguinaldos, siendo que somos la misma empresa y no tenemos los mismos beneficios. Obviamente la empresa se ha acogido que estamos en pandemia y no quieren otorgar ningún beneficio para nosotras, entonces producto de la oferta que no nos ofrecieron absolutamente nada, nosotros como empleadores y trabajadores nos fuimos a huelga.

– ¿O sea en el fondo es un tema de igualdad también?

– Exacto, es un tema de igualdad porque hacemos las mismas funciones, pero no nos cancelan de la misma manera que a los ejecutivos de banco.

– ¿Hay alguna luz por ahí, conversaciones con la empresa, algo?

– Efectivamente ayer (miércoles), la empresa tuvo nuevamente una reunión con la presidenta que es Andrea Marchant, y la señorita Carolina Bravo que es la presidenta también, ellas tuvieron ayer la reunión a las 5 de la tarde y la empresa no ofreció nada. Pero la empresa, yo creo en este momento, volvió a pedir nuevamente la misma plataforma o digamos el oficio con los 9 puntos que nosotros estamos exigiendo, siendo que ellos ya lo tienen desde marzo, desde marzo que ellos tienen lo que nosotros estamos pidiendo como empleados. Pienso que la empresa no se ha puesto en nuestro lugar y no ha sido seria con nosotros. Mañana (hoy) posiblemente nos den una respuesta, ojala sea favorable porque no queremos perder todos estos días sin trabajo, pero tampoco es justo que estemos adentro ganando mucho menos y haciendo el mismo trabajo de banco.

– Que los ejecutivos del banco en el fondo.

– Exacto, que los ejecutivos de banco.

– ¿Tiene que ver con sueldos también?

– Exacto, con sueldos, en este caso por ejemplo el sueldo base de nosotros como CMR es diferente al sueldo base del ejecutivo de banco y cumplimos la misma función.

– ¿Es mucha la diferencia?

– Sí, es bastante.

– Si hablamos de porcentaje, ¿cuánto?

– Más de un 30 a 40 por ciento, pero va mucho más allá, son también los aguinaldos, las comisiones, porque nosotros trabajamos con un sueldo base más comisiones. Entendemos que la pandemia nos afectó a nivel nacional, a nivel mundial a muchas empresas, pero la empresa tenía presupuestado el dinero desde el año pasado a esta fecha, que nosotros en marzo empezábamos la negociación colectiva, ya debería haberse firmado el contrato, pero ellos se acogieron como cayó justo en marzo, a que estaban en pandemia y no nos iban a dar ningún beneficio.

DATOS DUROS

En San Felipe oficialmente son 25 personas que trabajan para CMR, de las cuales 13 están en huelga porque el resto está trabajando desde la casa producto de la pandemia, acogida a la ley de enfermedades de alto riesgo. Hay 3 personas que están con licencia médica.

En estos momentos se está operando con 2 cajeras de banco, que no están asociadas al sindicato y 2 ejecutivas de banco.

Esta sucursal se encuentra ubicada al interior del Open Plaza ubicado en la avenida O´Higgins casi al llegar a la avenida Yungay en San Felipe.