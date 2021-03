Tras diez años sin trabajo, joven parapléjica recibe por fin una oferta laboral

Yasmara Muñoz nos cuenta su trágica vida:

Nunca ha podido caminar. Vive encerrada en un pequeño cuarto con una mascota. La vida nunca le ha sonreído, hasta ahora. Necesita arrendar una habitación digna y en mejores condiciones.

La historia que hoy compartimos con los miles de nuestros lectores tiene que ver con el olvido, la soledad, la tenacidad de una mujer para alcanzar sus sueños y también con la dignidad del ser humano. Se trata de una mujer aconcagüina parapléjica de nacimiento, tiene 32 años de edad y se llama Yasmara Angélica Muñoz Aracena, soltera y sin hijos, profesional con título de Administración capacitada en Sence y Fosis, pero sin trabajo desde hace diez años.

Ella hoy es noticia porque su vida ha sido una tragedia, la vida no le ha sonreído y vive de una pensión de invalidez, encerrada en una pequeña habitación en San Martín 266, acompañada por su gatita llamada ‘Kuka’. Nunca en la vida ha podido caminar, ha sido discriminada muchas veces en todos los sentidos, sin embargo eso no la ha detenido para estudiar y prepararse para el día en que alguien la tome en cuenta sin ser mirada con lástima, y ese día pareciera haber llegado.

«Estoy en San Felipe desde el 5 de octubre de 2020, yo vivía con mi madre en Los Andes y con mis hermanos chicos, tuve que buscar mi independencia para no incomodar a mi familia, pago acá $90.000 al mes, dinero que recibo de mi pensión por invalidez, no puedo pagar más comodidades porque esa pensión no me da para más», nos cuenta la joven Yasmara.

– ¿Cómo has lidiado con la discriminación en tu vida?

– La discriminación la viví muchas veces, en el colegio de básica, en la sociedad en general, fui a la Teletón de Santiago sólo hasta los 13 años de edad, ya que el daño psicológico por parte de mi mamá fue terrible por eso dejé la rehabilitación.

– ¿Qué estudios lograste terminar?

– Terminé mis estudios en el Liceo Técnico Amancay de Los Andes, titulándome de Técnico de Nivel Medio en Administración, siendo la primera en mi familia en recibir un cartón.

– ¿Lograste trabajar en alguna oportunidad?

– Trabajé para el PIE de Los Andes, en la Escuela Ignacio Carrera Pinto, en un proyecto llamado ‘La vida sobre ruedas’ en 2010 y 2011, dónde no me pagaron finiquito el segundo año y sin carta de despido.

– ¿Cómo te ha tratado la vida y esta última década?

– Bueno, pese a que hice clases particulares de computación antes de titularme, tengo más de diez cirugías, pues mi diagnóstico es Mielo meningocele, Paraplejia T4 y T6; Vejiga neurogénica; Escoliosis; Hidrocefalia y mi riñón derecho es 2 centímetros más chico que el izquierdo. Sobre esta década, llevo diez años sin trabajo, sin embargo ya desde el 5 de octubre del 2020 vivo sola con la independencia que siempre soñé. Agradecida de todas las personas que me han ayudado en este sueño de demostrarme a mí misma que puedo salir adelante.

– ¿Es verdad que el Municipio te ofreció trabajo en la Oficina Municipal de la Discapacidad en San Felipe?

– Sí, estoy muy feliz, pues me visitó el alcalde Christian Beals y me entregó una silla de ruedas nueva, y me ofreció la oportunidad de laborar en esa Oficina. Esto es algo que nunca nadie, ni siquiera en Los Andes, alguien ha hecho por mí, le estoy muy agradecida. Sé en carne propia qué es vivir en condiciones de discapacidad, toda mi vida me lo han cobrado, pero eso nunca me ha detenido.

Diario El Trabajo habló con el alcalde Christian Beals, quien confirmó esta información: «A través de la Oficina de la Discapacidad nos enteramos del caso de esta joven, ella viene de Los Andes, vive sola, vive en una habitación en calle San Martín que no tiene las condiciones para desplazarse, anda en silla de ruedas y estamos buscando la posibilidad de reubicarla en otra casa con mayor libertad de desplazamiento, y por medio de la misma Oficina también buscamos la posibilidad de trabajo; ella tiene su título profesional, vive en situación muy dificultosa y ha tenido innumerables intervenciones médicas. Es una persona a quien la vida en nada le ha sonreído, por lo que es un honor como Municipio poder ayudarla a salir adelante», dijo Beals.

