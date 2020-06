Tras meses de espera transportistas escolares por fin podrán trabajar

Repartirán miles de cajas de mercadería en toda la provincia:

Grande es el clamor que desde hace varios meses expresan los transportistas escolares tras quedarse sin trabajo a raíz de la suspensión de las clases presenciales a nivel de todo el Valle de Aconcagua y por ende también en la comuna de San Felipe, situación que ahora es distinta al quedar ellos como los encargados del reparto en las seis comunas de la provincia de San Felipe.

CIFRAS QUE HABLAN

Estas 3.690 cajas de mercadería -de las que ayer se recibieron 1.000- es una inversión directa del Gobierno Regional y sólo representan la primera parte de tres tractos de un total de 12.000 millones de pesos. Diario El Trabajo habló con el consejero regional Iván reyes, quien comentó que «para nadie es un secreto que hoy día hay mucha gente que lo está pasando mal, han perdido el trabajo; la pandemia nos ha complejizado bastante, sumado también con la sequía en el Valle de Aconcagua. Relacionado con esta situación es que el gobierno regional destinó $4.000 millones para la compra de 85.000 cajas de mercadería que ya están siendo entregadas en toda la V Región. Esta mercadería, de acuerdo a lo que nosotros propusimos al Ejecutivo, será distribuidas a través de quienes laboran en el transporte escolar; esto porque estábamos buscando la fórmula de poder ayudar a los transportistas escolares que también lo están pasando mal, por lo tanto ellos van a prestar un servicio de transporte de la distribución de estas cajas que se hará a través de los 38 municipios de nuestra Región (incluidos Isla de Pascua y Juan Fernández).

– ¿Este es el total de todo el aporte que harán como gobierno regional?

– A ver, nosotros hicimos esta compra inicial de estas 85.000 y vamos a evaluar los resultados, porque la idea es entregar $12.000 millones para aumentar esta entrega de cajas. Esta es una primera etapa, nosotros esperamos entregar junio, julio, agosto y septiembre. Cada caja tiene un valor de $35.000 cada una, es básica y no me cabe la menor duda de que será de buena ayuda a quienes las reciban.

– ¿Vienen otras ayudas para los chilenos?

– Sumadas a las que está entregando el Gobierno, están las que entregará la Cámara Regional de Comercio y las que está entregando la Junaeb, creo que se podrá ayudar a pasar esta crisis familiar.

«NO ES UN REGALO»

¿Pero qué opinan los transportistas escolares con esta oportunidad laboral que ahora tienen? Diario El Trabajo habló ayer con Beatriz Moreno Chapa, presidenta de la Asociación Gremial de Transporte Escolar Aconcagua (Ateac), quien nos conversó sobre las situaciones que están viviendo algunos de los agremiados.

– ¿Qué le parece esta respuesta del gobierno regional ahora que tienen la oportunidad de brindar este servicio remunerado de transporte?

– Nosotros esto lo vemos como una ayuda pues al contrario nosotros no calzábamos en ninguno de los bonos que el Gobierno da, entonces nosotros igual encontramos que esto es un tipo de ayuda que estamos recibiendo, lo que agradecemos también por haber confiado en nosotros como transportistas escolares para el reparto de las cajas con mercadería.

– ¿Se sienten dignos con esta ayuda entonces?, no es un regalo

– Esta es una prestación de servicios y no lo vemos como un regalo. El servicio que nosotros prestaremos es pagado, y estaremos repartiendo las cajas de mercadería y se nos pagará por ese servicio.

– ¿Cómo se desarrollarán estas jornadas de reparto de cajas?

– Para poder ser incluidos en este trabajo tenemos cada uno que estar inscritos en el Ministerio de Transportes, tenemos una cartola y esa cartola indica dónde es que prestamos nuestros servicios, o sea que los que pertenecemos a San Felipe tenemos que repartir en esta comuna, y así los de Putaendo, Panquehue, etc. Aunque el centro de acopio parece que es acá en San Felipe, entiendo que son 3.690 cajas en esta etapa. En total somos como 80 minibuses los de la provincia de San Felipe, o sea en las seis comunas, y si hay transportistas con dos o más furgones, sólo podrán trabajar con uno de esos.

– ¿Ya están todos inscritos en gobernación?

– Tenemos que tener la cartola al día y estar inscritos en gobernación, el correo con los requisitos nos llegó hasta hoy día (ayer) para quedar inscritos.

– El municipio entregará mercadería, ¿ustedes también estarán a cargo del trabajo de reparto?

– Sí, nosotros estaremos encargados para realizar ese reparto en nuestra comuna, ya estamos coordinando esas jornadas de trabajo con el municipio.

– ¿Qué tan mal lo están pasando en los hogares de los transportistas?

– Muy mal. Primero que no hay pagos de cuotas de nuestros vehículos. La mayoría de nosotros no tenemos los insumos básicos de la casa, no hay comida, aunque igualmente el municipio nos ha ayudado harto, también todos los días nos llaman de las financieras para que paguemos las cuotas de nuestros autos, nosotros tenemos la intención de pagar, pero siempre y cuando tengamos trabajo.

– ¿Hay algún tipo de atropellos o amenazas por parte de estas financieras como presión para que ustedes paguen sus cuotas?

– Sí, sí, hay colegas que se han endeudado para pagar esas cuotas, pero igual es endeudarse más, muchos estamos saliendo adelante con lo que sea por lo tanto este trabajo que haremos es algo que nos llega de manera oportuna.

