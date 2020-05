Tres casos de ‘balas locas’ se han registrado los últimos días en San Felipe

Preocupante situación se vivió este jueves luego que Carabineros de San Felipe acogiera dos denuncias por las famosas ‘Balas Locas’ que cayeron a dos domicilios en Villa Las Acacias. También hay información de un tercer caso en Villa Sol del Inca, donde sí una mujer fue impactada.

Al respecto fue el propio capitán Franco Herrera de Carabineros de San Felipe, quien confirmó la información reconociendo que se acogieron denuncias por daños de munición, «las cuales cayeron en las techumbres de estas casas y perforó en este caso el cielo de estas casas y finalmente se depositaron en los livings y comedor de estos domicilios. Gracias a Dios no habían personas en ese momento ni tuvimos lesionados producto de ellos. Obviamente hay que tomar acá en consideración que no se trata de un hecho doloso, que una persona haya ido a disparar precisamente a este domicilio porque los tiros no tuvieron en este caso una dirección horizontal que hayan ingresado por la puerta o por las ventanas de manera directa; o sea la hipótesis que nosotros manejamos, eran tiros que en algún momento fueron disparados al aire y por un asunto de parábola, esa munición en algún momento tiene que bajar… Es un peligro, de hecho está sancionado en la ley con penas privativas de libertad a aquellos que efectúen disparos al aire, que obviamente es para prevenir estas situaciones que pueden ocurrir».

El hijo de uno de los afectados por estas ‘balas locas’, dijo que su padre por suerte estaba afuera en el patio. Los llamó a eso de las cuatro de la tarde para comentarles que estaba sorprendido por un sonido en el living de la casa, fue a ver y se percató que había una bala en el piso; «vio por donde entró el orificio del proyectil y la sorpresa para él fue que era una bala. Carabineros cuando llegó al lugar se dio cuenta y dijo que era un calibre mayor al que nosotros ocupamos, es una situación lamentable en el sector de Las Acacias, de la tercera etapa, que de cierta forma es un barrio tranquilo, pero con estas cosas que están sucediendo como lo que pasó ahora… rompe la tranquilidad del hogar. Gracias a Dios no hay ningún hecho que lamentar, sino más que daños materiales, pero queda el impacto de ver un proyectil que viene del cielo… realmente no se sabe», señaló Walter, hijo del propietario de la casa.

Hay una tercera situación que habla también de una ‘bala loca’ en el sector de Villa Sol del Inca, donde una mujer de iniciales Y.S.E., de 35 años de edad, fue impactada por una bala local en su extremidad inferior cuando descendía de su vehículo al llegar a su domicilio. Este hecho ocurrió el día sábado a eso de las 14:30 horas, indicó @emerVcordillera.

En definitiva fueron tres casos de ‘balas locas’, dos en Villa Las Acacias donde no hubo heridos, sólo daños según Carabineros, y el último donde una mujer fue impactada en una de sus extremidades.