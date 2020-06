Tres familias con niños y en pobreza extrema necesitan ayuda humanitaria

Drama de hambre y carencias hoy nos estremece:

Hoy una vez más se pone a prueba los corazones de nuestros lectores con la dramática situación que están viviendo tres familias bolivianas residentes en Villa Las Palmeras (Venezuela 1036). Son once personas incluyendo niños chicos de varias edades. Se trata también de una situación de carencias en alimentos, pañales, zapatos, utensilios de cocina, leche para los niños, ropa y trabajo.

SUEÑOS ROTOS

Según pudo investigar Diario El Trabajo en el lugar, estas tres familias llevan ya más de un año en nuestro país y lo poco que ganan es gracias a las jornadas como temporeros en Aconcagua, lo que en los últimos meses se les ha hecho más difícil hallar trabajo. Nuestro medio habló este miércoles con uno de los jefes de familia, Bismarc Martínez, quien con el corazón destrozado nos relató su historia y la de todo el grupo familiar.

– ¿Cómo están ustedes sobreviviendo a nivel laboral las tres familias en estos tiempos de Pandemia?

– En esta casa estamos viviendo tres familias con niños, soy padre de dos hijos. Esta pandemia nos afectó mucho económicamente y laboralmente, pues todos nosotros somos trabajadores agrícolas, y también al no poder renovar nuestros documentos se nos complican más las posibilidades de poder trabajar. Hace pocos días una persona de buen corazón nos dio trabajo por un tiempo corto, de momento estamos sobreviviendo con ese trabajito en el campo.

– ¿De quién están recibiendo ayuda en estos momentos en San Felipe?

– Hasta el momento no estamos recibiendo ayuda o beneficios de ninguna institución, sólo dependemos de nosotros.

– ¿Cómo se sienten ustedes, los adultos, lejos de su tierra y con las necesidades que están pasando?

– La verdad que nos sentimos muy tristes, lejos de nuestros seres queridos y por lo mismo tampoco tenemos medios para comunicarnos con ellos.

– ¿Cómo te sientes como papá al ver a tus hijos sin los recursos que ellos necesitan?

– Todos nosotros como padres nos sentimos con impotencia al ver que no podemos atender las necesidades básicas que ellos requieren.

– ¿Cuáles eran los sueños de ustedes como grupo, cuando decidieron dejar su país y viajar a Chile?

– Todos soñábamos superarnos económicamente y como todo inmigrante vinimos esperando construir un mejor futuro, pese a todo lo que estamos viviendo, seguimos agradecidos con este país que nos abrió sus puertas.

EN BANCARROTA

Diario El Trabajo pudo hacer una inspección sobre las condiciones reales en que estas personas viven en una sola vivienda. A nuestra llegada nos encontramos con una única cocinilla para preparar los alimentos a todas las 11 personas, dos pequeñas ollas y prácticamente sólo la mercadería que recibieron para los dos niños que están cursando su primero y sexto básico en una de las escuelas municipalizadas de nuestra comuna.

No cuentan con Registro Social de Hogares, o sea, de las miles de cajas que se están entregando en el país, ni una sola de ellas recibirán estas familias, pues no existen en el Sistema. Pero nos encontramos con más carencias, los bebés no tienen sus pañales, necesitan ayuda humanitaria urgentemente.

MIGRACIÓN RESPONDE

Nuestro medio habló con Jorge Rubio, encargado de la Oficina Municipal de Migración de San Felipe, quien al conocer los detalles de estas familias nos respondió que «este jueves estaremos acompañando a la familia en su hogar para hacer un levantamiento social, también le daremos apoyo en el proceso de regulación migratoria, de igual manera trataremos de dar algún apoyo con las redes de bolivianos que se encuentran en la comuna y también trabajaremos con las distintas direcciones de la Municipalidad para ver su Registro Social de Hogares y así ir integrándolos al proceso de vida comunal», recalcó Rubio a Diario El Trabajo.

PODEMOS AYUDAR

Según una lista hecha para ser publicada en esta crónica, lo que más urge en estos momentos para estas familias es: Leche en polvo o líquida; mercadería en general para el hogar; pañales XL, papel higiénico, una lavadora pues no tienen; cobijas, ropa para niños entre 1 año a los 11 años de edad, zapatos para el mismo rango etario, una estufa o cocina, sólo tienen una cocinilla; utensilios de cocina, vajillas; harina, levadura, tarros de jurel y alguna refrigeradora usada. Los interesados en cambiarle la vida a estas tres familias pueden llamar al +56 9 5762 9806.

Roberto González Short