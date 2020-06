Una mujer resultó herida en violento choque frontal en Tocornal con Chepical

Paciente fue rescatada al quedar atrapada en auto menor:

Pasadas las 10:00 horas de este martes, en el cruce de camino Tocornal con Chepical, dos conductores protagonizaron una violenta colisión frontal de alta energía con sus vehículos, lo que generó por algunos minutos el cierre total de la vía que une a Los Andes con San Felipe, mientras una mujer era liberada del interior del Chevrolet rojo patente CF 13-39, que fue colisionado por la camioneta Mazda cabina simple plateada patente ZR 41-50.

«SE NOS CRUZÓ»

Producto del choque se hizo necesaria la presencia de Bomberos de Santa María en el lugar. Diario El Trabajo pudo hablar con el conductor del auto más afectado, Luis Núñez Brito, quien maniobraba el vehículo menor rojo, el que nos comentó que «veníamos de Los Andes e íbamos para Santa María, cuando ya entrábamos hacia Santa María se me cruzó la camioneta ploma, se me cruzó intempestivamente, la camioneta quiso también doblar para Santa María, no me dio tiempo de maniobrar, el choque fue frontal para nosotros contra la esquina de la camioneta. Estoy sangrando por la nariz, ya me evaluaron pero no es grave el golpe. Mi acompañante sufrió golpes en una de sus piernas y en el pecho, los dos veníamos con el cinturón puesto», dijo el conductor.

MUJER ATRAPADA

Diario El Trabajo habló también con Diego Arancibia Rodríguez, relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, quien nos informó: «El accidente ocurrió en Tocornal a la salida de Chepical, con choque frontal de uno de los vehículos y el otro lateral. Son dos vehículos involucrados, un auto y una camioneta. Del vehículo menor rescatamos a una persona de sexo femenino que estaba atrapada en el interior del auto. Los bomberos trabajaron en la liberación de la víctima. Al lugar concurrieron las tres compañías de Bomberos. Por el momento Carabineros está investigando quién de los dos conductores se equivocó en la maniobra. Al llegar Bomberos, el conductor (Luis Núñez) se movilizaba por sus propios medios, fuera del vehículo rojo que conducía. La mujer una vez liberada fue derivada por el SAMU al Hospital San Camilo. También apoyaron Seguridad Municipal y Carabineros de Santa María», dijo Arancibia.

Roberto González Short