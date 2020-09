Unión San Felipe pierde a uno de sus puntales de cara a su inicio del retorno

Como un verdadero mazazo que seguramente será difícil de digerir porque se trata de un jugador muy importante que estaba llamado a convertirse en puntal esta temporada en la tienda sanfelipeña, fue recibida la noticia de la seria lesión que sufrió el volante argentino Hernán Fredes.

La herida del ‘Mago’ Fredes es de las más graves que existen en el fútbol, ya que una Rotura del Ligamento Cruzado significa en la práctica que el jugador se perderá todo lo que resta de torneo, tal como lo reconoció el entrenador Erwin Durán: «Él (Fredes) es un jugador muy importante tanto dentro como fuera de la cancha, además que esperábamos mucho de él, y lo necesitábamos para lograr todo lo que pretendemos. Tenemos completa claridad que no jugará por lo que resta de campeonato», señaló el hombre encargado de guiar técnicamente al Uní Uní.

El estratego no aseguró que sume un nuevo ‘enganche’ a su escuadra, pese a que podría hacerlo. «Eso dependerá de una conversación que sostendremos con los directivos, pero iremos con calma ya que no se tratará de reemplazar por reemplazar. Por ahora y a una semana de comenzar a jugar me preocupa más la persona de Fredes que sé que no lo está pasando bien, así que no quiero hablar de reemplazos», explicó.