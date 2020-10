Usando la técnica del ‘gateo’ sujetos ingresan a local comercial ‘Auto Ok’

En la intersección de Maipú con Freire:

Usando la técnica del ‘gateo’, desconocidos entraron a robar al local de nombre ‘Auto OK’ ubicado en la intersección de la avenida Maipú con calle Freire en San Felipe.

El dueño de este local comercial, Manuel Bermúdez, dijo a nuestro medio que lamentaba este hecho delictual registrado a eso de las 02:30 de la madrugada del día 25, es decir la noche de sábado para domingo: «Hubo un robo en uno de los dos locales, específicamente el que está en avenida Maipú con calle Freire. Ahí yo tengo todo un sistema de cámaras, alarma, donde aparentemente dos personas de acuerdo a los registros de grabación; uno con un diablito y el otro, supuestamente una persona de unos 20 años, hicieron tira una de las puertas de acceso. Es gente que sabe el oficio de robar porque hay registros anteriores de otros locales, prácticamente gatean para no ser captados por las cámaras que tienen la sirena y mete la bulla respectiva y comunican a los lugares que correspondan. Afortunadamente hay algunos vecinos que todavía habitan dentro del cuadrante, gente que se percató de los ruidos y además de llamarme a mí llamó inmediatamente a Carabineros… Carabineros concurrió oportunamente, situación que cuando yo llamo a Carabineros, ellos me manifiestan que están en el sector», señaló.

Explicó que los individuos, para ingresar a robar, hicieron un forado en la puerta por donde se introdujo «una persona menuda y gateando, accede a una vitrina de vidrio, rompe el vidrio, se corta y comienza a sacar productos de pequeño volumen en tamaño, de un valor de 7.000 a 8.000 pesos, y comienza a acarrear para la calle, esto me queda grabado en un registro de filmación que tengo así es que al tipo lo tengo totalmente grabado e individualizado, y después dejan algunos productos botados por la calle y producto de la acción oportuna de la vecina y de Carabineros, arrancan», señaló la víctima.

– ¿Entregó las imágenes de las cámaras a Carabineros para que sean enviadas a fiscalía?

– No, no, en este momento no, porque estábamos más preocupados, pero se las exhibí y ahora las vamos a rescatar físicamente porque hay una secuencia en la cámara en la cual se perciben los ruidos en el silencio de la noche, donde me están destrozando la puerta de acceso, y después se visualiza el haz de una linterna y después del haz de la linterna un cristiano que aparece al interior por detrás de la puerta, mira, se agacha y comienza prácticamente en cuatro patas a gatear hasta la vitrina; después se sienten golpes cuando rompe la vitrina, va, vuelve… va, vuelve y después desaparece, o sea este fue un robo que duraría unos 4 a 5 minutos, más unos 3 a 4 minutos, en total 7 minutos con el rompimiento de la puerta de acceso.

– ¿Cómo cuales productos le robaron?

– Productos como líquidos de freno, mejoradores de rendimiento, cera kits, artículos fáciles de reducir y no son de volumen. Pretendieron sacar unos baldes de aceite de 20 litros, pero nosotros los tenemos amarrados para que no salgan caminando, entonces cuando quisieron arrastrar uno vieron que no iban a poder tres baldes continuos y los demás productos que no están a la mano, al alcance, porque el tipo yo creo que es gente que sabe, sabía que no se podía parar, andar en forma erguida dentro del local porque lo habrían pillado los otros sensores y ahí se habría activado la otra alarma, la cual también comunica y emite el ruido de dos sirenas que tenemos una en el exterior y otra en el interior.

Agradece a su vecina y a Carabineros por la solidaridad y haber concurrido oportunamente.

El avalúo que hace sumando las especies robadas y los daños, todo asciende a unos 600 mil pesos, porque hubo que reparar puertas y vitrinas.