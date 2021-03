Valeria Segura agradece aportes de nuestros lectores en su lucha contra el cáncer

Sigue necesitando ayuda para sus remedios y atender a su madre:

Hace una semana publicamos la historia de la sanfelipeña Valeria Segura Soto, de 47 años de edad, vecina de Villa El Canelo Nº1, quien continúa en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso luchando contra un agresivo cáncer. En esa oportunidad solicitamos el apoyo de nuestros lectores, lo que generó que varias personas le hicieran llegar recursos para que ella pueda seguir con su lucha diaria, además que tiene que velar por su madre y los daños de su casa con anegamientos.

VALERIA AGRADECE

«Quiero agradecer a las personas que me han ayudado en esta lucha que se hace eterna, pero que con la ayuda de Dios he sabido sobrellevar. Aún me queda un mes más, pero saldrá todo bien, agradezco también a aquellas personas que han cooperado con su granito de arena en este tiempo tan difícil que vivo, y pido a Dios los bendiga a ustedes y sus familias, y que ojala pueda más gente cooperar (…) Y un favor más, si alguna empresa pudiera cooperarme con material para el techo de mi casa que se llueve todo, la Municipalidad sólo me dio cinco láminas de zinc para un techo de casa 45 mts. Cuadrados, las canaletas también están rotas y los pizarreños quebrados, la pieza de mi mamá quedó dañada (…) hasta hoy después de la noticia de Diario El Trabajo he logrado colectar $260.000, con los cuales he comprado remedios, hoy tuve también que comprar sal hidratante, y a eso se suma que mi madre no recibe pensión, tiene que esperar a cumplir 65 años de edad para la (pensión) del Gobierno», comentó Valeria.

Quienes quieran contactar a Valeria o bien depositarle cualquier suma, hasta $1.000, pueden llamarla al +56 9 9981 4304, y su Cuenta RUT es: 10.532.548-7.

Roberto González Short