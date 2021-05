Valle del Aconcagua supera los 1.000 casos activos de contagio por Covid-19

El alza en los casos activos en el Valle de Aconcagua preocupa a las autoridades de salud, alza que estaría relacionada con la celebración del Día de la Madre o las últimas elecciones efectuadas los días 15 y 16 de mayo. Superando los 1.000 casos activos. Así se desprende de la conversación sostenida con la subdirectora médica del Servicio de Salud, la psiquiatra Iris Boisier Utz.

La destacada profesional nos entrega detalles de los últimos números producidos en el Valle de Aconcagua: «Tenemos una cantidad importante de casos activos: 1.148, y nuevos casos del día 114, es un número considerable, han aumentado en la comuna de Los Andes 35 casos y en San Felipe 33, pero también en las otras ha habido aumentos; en Calle Larga 7, en Rinconada de 8, San Esteban de 7, Catemu 1, Panquehue 1, Putaendo 6, Santa María 8, de todos estos pacientes que son casos activos (1148) están hospitalizados 67 personas en camas básicas y 33 pacientes están en camas UCI, la gran mayoría están aislados en sus domicilios o en residencias sanitarias, pero nosotros hemos tenido un incremento de los casos confirmados en Aconcagua de más o menos un 12% comparado con la semana anterior», señala.

Explica la doctora Boisier que en la semana epidemiológica número 19 hubo 585 casos nuevos, «y en la semana número 20, fueron 656 casos nuevos, por lo tanto nosotros no estamos tan bien, o sea no estamos dentro de las regiones que ha aumentado demasiado, pero tampoco hemos disminuido. En estas últimas dos semanas la tendencia en Aconcagua ha sido lamentablemente al alza, han aumentado muchas nuestras atenciones por causas respiratorias en la red, más o menos un 14% y de eso 83% corresponde a atenciones por Covid, por lo tanto no tenemos que descuidarnos, que quede claro que estamos al alza, que no hemos visto una mejoría como uno esperaría, así es que igual nosotros estamos preocupados».

– ¿Por qué cree usted que vamos al alza doctora?

– Nosotros pensamos que la mayoría de los contagios son intradomicilio, eso está claro, y creemos que tiene que ver bastante con la celebración del día de la madre; después tuvimos el periodo de las elecciones, donde aumentó de manera importante la movilidad y las celebraciones, entonces a pesar que sí la vacuna ha tenido un impacto, pero también nos descuidamos en las otras medidas que son muy importantes, que ya las hemos difundido tan ampliamente que ya creo que está aburrida la población de escucharlas, pero por otra parte hay un porcentaje de ella que no cumple con las medidas de cuidado básicas.

– La gente en el fondo comenta que las cuarentenas no surten efectos, el Colegio Médico a nivel provincial dice que deben ser cortas, pero con fiscalización intensa, pero pasa que la gente después se aburre de estar tanto tiempo en cuarentena y ve que no les llegan los beneficios para poder quedarse en casa.

– La cuarentena es una medida extrema… claro, yo creo que no debe ser más allá de dos a tres semanas porque ya todos estamos bien cansados de estas medidas restrictivas de libertad, pero al menos con este pase de movilidad es algo que el Colegio Médico no lo ha evaluado tan positivo, fundamentalmente por el momento en que se está dando, pero es una cosa positiva sobre todo para la gente de la tercera edad que ha pasado tanto tiempo aislada, hacinada. Si este pase de movilidad lo usamos con responsabilidad que es una buena medida.

– ¿Cuándo ya podría verse efectos del pase de movilidad?, al menos aquí en San Felipe y en el Valle de Aconcagua en general.

– Esperemos que el pase de movilidad no vaya a significar que la gente salga de manera masiva a la calle, con muchas aglomeraciones y aumenten los contagios, usar ese pase de movilidad con responsabilidad y el impacto para ver si aumentan los casos que uno esperaría que quizás puedan aumentar en dos semanas, sí en dos semanas, pero esperemos que eso no suceda porque también va a significar que tengamos una vuelta atrás en esa posibilidad que tenemos de mayor libertad.

– Cuando usted camina por la calle, porque la podemos ver, ¿qué siente al ver una tremenda fila en el banco u otros lugares?, y ve toda la gente aglomerada o tanta gente en cuarentena andando en la plaza de armas, ¿qué piensa usted o qué le pasa por la cabeza?

– Efectivamente yo circulo por calles del centro, me desplazo y créame en realidad el sentimiento que me da, cuando veo que las personas o no andan con mascarillas o andan con las mascarillas usadas de manera inadecuada o están comiendo en la calle o están fumando, la verdad que el sentimiento que yo tengo es de rabia ¿sí?, me dan ganas de confrontarlos, decirles algo, me tengo que limitar para no ser confrontacional, porque también corro el riesgo me devuelvan la agresión, pero en realidad molesta demasiado sobre todo cuando han venido a la plaza a hacer picnic, a comer.