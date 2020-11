Vecina pide al Municipio le quiten peligrosa plancha de zinc a punto de caer

El viento la desprendió de la techumbre hace cuatro meses:

Afectada asegura que un funcionario municipal le habría pedido $600.000 a cambio de quitarle la pieza de zinc con un andamio.

Una incomodísima situación es la que está viviendo una vecina en el departamento 33 del Bloc 1490 de Villa Departamental, a raíz de una plancha de zinc desprendida de la techumbre a raíz de los fuertes vientos que en el pasado mes de julio afectaron nuestra comuna. Esta situación generó en su momento los problemas inmediatos de anegamientos al interior de la casa de Filomena Reyes Contreras, quien la tarde de este martes habló con Diario El Trabajo para pedir ayuda a las autoridades municipales.

«Hace como cuatro a cinco meses se me cayó la lata del techo y no he tenido ayuda de parte del Municipio, he ido a Dideco y no me han solucionado, el problema está en que si esa lata se cae le puede caer a alguien en la cabeza y ahí me metería yo en un grave problema. Necesito que por favor me ayuden porque no puedo subirme arriba del techo. En la Dideco me pidieron $600.000 para poner acá un andamio, un funcionario llamado ‘Felipe’ me pidió esa suma en el mes de julio, para peores se me mojó la pieza y la tele, no puedo pagar esa suma, de momento no entra el sol a mi casa, pero en invierno se me moja», comentó Reyes a Diario El Trabajo.

SIN RESPUESTA

Nuestro medio intentó infructuosamente obtener una respuesta de la Dideco y también por parte del Municipio, pero fue imposible hasta el cierre de nuestra edición. Será la nueva encargada quien posiblemente este miércoles nos responda sobre las dos consultas: Por qué no se le ha brindado ayuda a esta vecina, y la otra denuncia que Filomena Reyes hizo en relación a que le solicitaron $600.000 para usar un andamio municipal y quitar la plancha del techo.

Aunque no hubo una respuesta puntual, sí supimos que ya en la Dideco su directora Valeria Zaldívar está realizando una exhaustiva investigación al respecto.

Roberto González Short