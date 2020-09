Vecina reclama por altos precios y malos tratos en Feria Diego de Almagro

Muy molesta se mostró la vecina de Villa Departamental, doña Silvia Arancibia García, cuando visitó nuestra Sala de Redacción para quejarse por los precios que los comerciantes de la Feria Diego de Almagro están cobrando por las frutas y verduras los días domingo en ese populoso sector de nuestra ciudad.

«Me quiero quejar porque son demasiado altos los precios que están cobrando los feriantes de la Diego de Almagro, están pidiendo por un pimentón la suma de $1.000, el kilo de papas a mil pesos, todo caro, parece que quieren sacar en un mes lo que perdieron en estos meses por la pandemia, además, la atención es muy mala, si uno reclama son cortantes y te dicen ‘si quiere lo compra y si no se va’, en eso están, no son ni siquiera amables, y si yo voy a la feria es porque antes me convenía porque los precios estaban buenos, pero ahora están como en almacén, una lunita de zapallo o dos lunitas porque les da vergüenza vender una están en mil pesos, entonces esta feria no es rentable, una por lo caro y la otra por lo desagradable, el mal trato, imagínense es que ya se están pasando, aquí o nos vamos a morir por el Coronavirus o nos van a comer los zánganos porque son zánganos, no tienen ni un respeto por la gente, y lo peor es que se unen, todos están de acuerdo, el kilo de palta a $3.500, una palta toda seca, antigua y arrugada, no sé a dónde quieren llegar si aquí todos tenemos el mismo problema, ellos tuvieron problema porque no vendían, pero lo vendían en sus casas, salían a vender a las casas del barrio en sus camionetas, nosotros estamos igual que estos feriantes, no es que nos sobre la plata para ir a regalarla a ellos o a sacarlos del problema en el que están», dijo la indignada vecina.

Roberto González Short