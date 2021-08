Asegura que presidenta vecinal le debe pagar $2 millones para desalojar:

Lo contrataron para hacer reparaciones y se apoderó del inmueble. Malos olores y suciedad es lo que hay al interior de la sede. Municipio asegura que ya inició acciones legales para desalojar al ‘inquilino’

Un verdadero drama es el que están viviendo cerca de 750 familias de Villa Bernardo Cruz desde hace casi dos años, cuando uno de los vecinos, Nelson Arriagada, fuera contratado para realizar unas reparaciones en la sede vecinal, labores que tardarían unos cinco días, y que al final se convirtieron en semanas, meses y años sin que el supuesto maestro carpintero la entregara, ya que se pasó a vivir al inmueble de uso público sin que hasta el día de hoy la desocupe.

La situación ha llegado a un grado de desesperación de los vecinos, al punto que hasta Canal 13 en su programa Bienvenidos dedicara toda la mañana de este martes a transmitir en vivo la situación en dicho matinal.

EXIGE $2 MILLONES

Diario El Trabajo también dio cobertura en la sede comunitaria, hablamos primero con el propio ‘inquilino’ de la sede comunitaria, de quien los vecinos aseguran que abusó de la confianza de ellos.

– ¿Cuál es el origen de tu permanencia acá en la sede vecinal de Villa Bernardo Cruz?

– Bueno, de hecho yo llevo más de 30 años acá en el sector, y vivía en una casa de una amiga y me contrató una empresa española en Andacollo. Cuando terminé ese contrato hace dos años en el norte y volví, ya esa amiga mía había arrendado la pieza, entonces yo hablé con Verónica, la presidenta acá de la villa, ella me pidió que le hiciera unos trabajos en su vivienda porque la hicieron lesa, ‘te podés quedar en la sede, yo hablo con los vecinos’, lo cual nunca les avisó a los vecinos, entonces me vine para acá y me encargué de las plantas de la sede y sus alrededores, eso desde 2019.

– ¿Y con qué argumento o permiso usted se instaló acá en la sede?

– Bueno, cuando yo estaba acá haciendo unas reparaciones, doña Verónica me pidió que le fuera a hacer unos trabajos a su casa, una ampliación, yo le dije que le costaba $2 millones, y el tema es que no me ha dado ni uno, le hice el trabajo y no me pagó, o sea que después le fui a hacer la pega me quiere echar ‘cagando’, eso es injusto, también acá en la sede comunitaria no me pagó los trabajos que hice, las planchas que instalé a la entrada de la sede.

– ¿Entonces usted desalojaría esta sede comunitaria si la señora Verónica le paga esos $2 millones?

– Siempre la esperanza mía ha sido que ella me pague, yo encantado estuviera ya fuera de aquí, pues debo arrendar un sitio para vivir, si yo trabajo en lo que es forja en fierro.

– ¿En definitiva qué hará usted, desocupará la sede de los vecinos?

– Lo que tengo que acelerarme y buscar dónde irme, el problema es que no tengo la plata.

RECONOCE DEUDA

Diario El Trabajo habló con la presidenta de la junta vecinal, Verónica Arévalo González, quien reconoció que hay trabajos en su vivienda que don Nelson realizó y no se han pagado, aunque asegura que no son $2 millones.

«Yo soy la presidenta de la Villa, bueno él llegó acá porque se entran a robar tantas veces a la sede y quedó la sede deteriorada, quedó sin chapa, y a él buscamos para que viera esos arreglos por una semana, hizo arreglos para ver mientras la Municipalidad nos ayudara con un guardia para proteger la sede, y Nelson a la semana se quedó, se quedó, se quedó porque no tenía dónde vivir hasta el día de hoy, él no reconoce que está viviendo gratis, no ha hecho ni un arreglo en la sede, no ha hecho nada hasta el momento», comentó Arévalo.

– ¿Qué respondes a su acusación en relación a que le debes $2 millones de un trabajo que hizo en su casa?

– Mira, por eso mismo él sí estuvo en mi casa haciéndome trabajos, pero él no terminó el trabajo, tuve que llevar gásfiter porque lo que él hizo no lo terminó, es obvio que si él no quiere irse del lugar, claro que va a denostarme y agarrarse de todo, todo lo que sirva para su beneficio, pero esta es mi palabra contra la de él.

– ¿A qué llegaron hoy con este asunto, hay una deuda o no con este vecino?

– Bueno, yo le dije que contraté a una persona para que vaya, me haga un informe de lo que Nelson hizo y de cuánto es la diferencia, a él yo le adelanté $400.000, y si el joven que revisará el trabajo hecho a medio terminar me indica que se le debe algo, yo se lo pago como sea, pero no creo que sean $2 millones, vamos a la Notaría y se lo pago, como sea hasta en cuotas, no sé cómo, pero si tengo le pago.

MUNICIPIO RESPONDE

Nuestro medio habló con el administrador municipal Hernán Herrera Caballero, quien sobre esta situación respondió lo siguiente:

«Efectivamente, en el mes de mayo del presente año existía un comodato, el cual venció en esa fecha y pasó por tanto la administración de dicha sede vecinal a la Municipalidad de San Felipe. Nosotros al asumir en el mes de junio tomamos contacto con esta junta de vecinos, la cual la hemos recibido en tres ocasiones, donde se le ha señalado las acciones a seguir para recuperar la sede vecinal. Como Municipio hoy día detentando la administración y por tanto el poder de esa sede vecinal que vuelve a la administración de la Municipalidad, estamos en curso a ejercer las acciones legales pertinentes, tanto civiles como penales, para obtener la restitución del bien inmueble, específicamente iniciar una acción de Comodato Precario en contra del ocupante de dicha propiedad, y también las acciones penales que dice relación con el delito de usurpación de un bien nacional de uso público que pertenece al Municipio de San Felipe», indicó Herrera.

Roberto González Short