Vecinos de ‘Los Patos’ cortaron el camino en protesta por problemas con su APR

Habitantes del sector señalan que los problemas se arrastran de hace tiempo y se han agudizado con la pandemia.

Durante la madrugada de ayer jueves, un grupo de vecinos y vecinas del sector de ‘Los Patos’ de la comuna de Putaendo, realizaron una manifestación en el sector pidiendo que las autoridades se acerquen a ellos y puedan darles soluciones concretas a los problemas que arrastran hace bastante tiempo con su APR.

Si el hecho de abrir la llave y que salga agua potable para algunos resulta ser normal, para ellos se ha convertido en una verdadera pesadilla. Uno de los vecinos del sector, quien pidió reserva de su nombre, explicó que «estamos más que protestando, estamos solicitando ayuda de la municipalidad de Putaendo para enmendar problemas que por años hemos tenido con el APR de Los Patos. Acá está el estero Chalaco que nos abastece de agua, pero no está funcionando el APR, llámese las copas, las llaves, entonces estamos a la deriva».

El hombre además contó que «estamos sin agua potable hace bastante tiempo, a veces no alcanza para toda la gente. Estamos en este momento de pandemia que necesitamos limpiar todo con más frecuencia y seguir con los cuidados, y no tenemos agua».

Toda una problemática que la madrugada de ayer tocó fondo y obligó a los habitantes del sector a cortar el camino con pequeñas barricadas para llamar la atención de las autoridades responsables de la comuna.

«Queremos que las autoridades no ayuden a organizar bien la entrega de agua, hemos solicitado camiones aljibes para poder acumular agua en tanques, baldes, etc. El problema del APR es que se han generado algunos problemas en la red y la comunidad no tiene los recursos para poder hacer estos arreglos, y como no tenemos apoyo, el propio sector debe hacerse cargo de las reparaciones y quedamos cojos con la plata», agregó el vecino.

El APR que tiene 60 socios, vive momentos difíciles con la falta de agua. Más aún cuando la escasez del vital elemento en toda la zona de Aconcagua se ha agudizado a niveles críticos y desesperantes en la última década.

Todo esto además se junta con los problemas internos que tienen la propia directiva del APR.

«Necesitamos hacer un cambio en la directiva además, nos sentimos un poco abandonados, estamos a 24 kilómetros del centro de Putaendo. Necesitamos apoyo formal para que nos ayuden con la organización de la directiva y mejorar todas las fallas de roturas de cañerías y todo», indicó.

Respecto de soluciones a corto plazo para hacer frente a la emergencia que están viviendo, el habitante del sector de ‘Los Patos’ sostuvo que «se ha estado trabajando en un pozo desde hace un año más o menos para abastecer otras APR también, pero aún no está listo, y nosotros tenemos la necesidad ahora. El traer o comprar agua en bidones para poder tomar es un costo extra que tenemos que asumir con todo lo que conlleva», finalizó.

Cabe destacar que tras la manifestación en la madrugada de ayer, la municipalidad de Putaendo se hizo presente en el lugar y sostuvo una reunión con los habitantes del sector para buscar una solución a toda la problemática que están viviendo (ver nota inferior).