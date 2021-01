Vecinos de Población San Felipe insisten en pedir mayor vigilancia policial

Ante preocupante ola de robos:

Vecinos de Población San Felipe, hastiados con tanta delincuencia, salieron en la mañana de ayer a protestar para pedir mayor vigilancia policial en el sector.

El la oportunidad se reunieron en calle Justo Estay, cerca de la parroquia Cristo Resucitado.

Clementina, una de las vecinas presentes, nos comentó que un sujeto intentó ingresar a robar a su casa: “Yo no sentí nada, pero mis vecinas, ellas vieron al tipo que saltó la reja sin ningún problema, como un conejo, y a mí no me pudo robar nada porque yo tenía protecciones por dentro, y justo cuando él quiso ingresar lo descubrieron mis vecinas y no pudo hacer nada, pero a otras vecinas le han entrado a robar como a Jenny”, señala.

En la oportunidad hablamos con la vecina aludida, Jennifer, quien se ha visto afectada por dos robos: “Dos veces me han entrado a robar y es el mismo tipo que anda merodeando todas las casas, y también se le entraron a mi amiga de la vuelta en el mismo pasaje, el mismo tipo, le dicen ‘Fido’”, asegura.

– ¿Qué le robaron a usted?

– A mí me robaron como 60 mil pesos en efectivo, planchas de pelo, notebook, micrófonos, parlantes, joyas, todas mis joyas se las llevó, yo calculo como 500 mil pesos en un solo robo.

– ¿En la otra ocasión?

– No alcanzaron porque la pillé, era una mujer de acá de la Chorrillos, la alcancé a pillar y le quité las cosas.

– ¿Preocupante la situación?

– Claro, porque yo tuve que cerrar todo, gastar plata y cerrar todo con alambre de púas; mi amiga ahora tuvo que poner protecciones, entonces es un gasto que no teníamos que hacer.

– ¿Cómo anda la vigilancia policial, presencia de Carabineros?

– No, no he visto vigilancia yo, estoy todas las noches parada afuera tomando el ‘fresquito’ y nunca pasan carabineros, así es que pedimos carabineros que ronden más seguido y que vengan cuando los llamen, porque uno los llama y no llegan. Por ejemplo, ayer les entraron a los vecinos nuevos, entraron en la tarde y llegaron en la noche, ¿de qué sirve?.

– ¿Cómo es eso?

– Llamaron en la tarde a los Carabineros y los Carabineros llegaron en la noche a tomar la denuncia.

– O sea, ¿llamaron en la tarde y los Carabineros llegaron en la noche?

– Exacto, y cuando le entraron a robar a mi amiga también, llamó y llegaron tres horas después.

Otra vecina, Elizabeth Sepúlveda, señaló: “Queremos seguridad para los vecinos, todos los días se está metiendo un tipo a plena luz del día, abre las casas, se mete y roba, llamamos a Carabineros y no llegan… tres, cuatro, cinco horas después o simplemente no llegan. Necesitamos seguridad, este es un barrio donde la mayoría es gente adulto mayor y necesitamos seguridad para nuestros vecinos”, manifestó.

Otra vecina concuerda con las demás: “Muchos robos, demasiados. Carabineros se ve muy a lo lejos y no pasa nada, no, ninguna solución y acá hay mucho adulto mayor, todos somos adultos mayores. Yo tengo nietos chicos y eso, pero no hay ningún tipo de seguridad, ellos llegan y se meten como ‘Pedro por su casa’, como se dice”, indica otra vecina.

“Hoy (ayer) a las 6 y 7 de la mañana aproximadamente, en Séptimo de línea, a esta altura, un vecino sorprendió a un sujeto saliendo de la casa con un tubo de gas y regulador. Se llama M.R. y hacen dúo con el famoso ‘Cogollo’”, dijo este vecino.

También aprovechó para denunciar nula respuesta por parte de Carabineros cuando se llama.

Por su parte el vecino y ex concejal Ricardo Covarrubias, también se quejó por la situación que están viviendo, emplazando públicamente al gobernador Claudio Rodríguez Cataldo a coordinar con las policías mayor vigilancia: “Existe muy poco compromiso por parte de la autoridad proveniente desde el Ministerio del Interior, y me refiero específicamente a la gobernación que es la que tiene que coordinar los servicios públicos para brindar la atención debida a los vecinos. Creo que ahí ha faltado ese acento para resolver este tipo de problemas”, dijo.

Importante señalar que tiempo atrás habíamos expuesto públicamente esta situación, en esa ocasión fue el dirigente Nelson Chávez quien denunció ola de robos en el lugar.