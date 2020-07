Vecinos de Villa Departamental también cuentan con su Comedor Solidario

Todos los sábados reparten cerca de 200 almuerzos:

Seguimos hoy destacando la labor social de quienes están marcando la diferencia en los barrios y poblaciones de nuestra comuna en materia de Comedores Solidarios en funcionamiento desde que la crisis sanitaria del Coronavirus arrebató empleos y emprendimientos a miles de personas en el Valle de Aconcagua.

TODOS LOS SÁBADOS

Nos referimos puntualmente al comedor que funciona en la sede comunitaria de Villa Departamental, iniciativa que es liderada por varias vecinas del sector encabezada por la presidenta de la junta vecinal, Rosa Valderrama.

«Este Comedor Solidario funciona desde hace ya varios meses, entregamos cerca de 180 almuerzos los días sábados al mediodía. El trabajo no lo hago sola, me ayudan Mabel Muñoz, Patricia Bustamante, Carolina López, Mauricio Torres y Macarena Osorio. Agradecer también el apoyo que el Municipio nos ha dado, han sido ya unas 20 cajas de mercadería las que nos han entregado, un fogón y varios fondos para cocinar. Juan González también nos aporta recursos para el Comedor (…) Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer de conocimiento público que nosotros como junta vecinal no estamos haciendo campañas para pedir dinero, esto porque hay unos vecinos que andan pidiendo dinero para Villa Departamental, pero sólo lo piden para ellos a título personal. Aclarar que no es la junta vecinal la que pide y que me temo que esas ayudas no están llegando a los más necesitados», dijo Valderrama a Diario El Trabajo. Los interesados en donar mercadería a este Comedor Solidario pueden llamar al +56 9 9411 3962.

Roberto González Short