Vecinos denuncian completo abandono por parte de autoridades pertinentes

Matanza de mascotas en Guzmanes:

Vecinos del sector de Guzmanes que sufrieron la pérdida de mascotas en la matanza registrada hace un par de meses, se mostraron con pena y bastante desilusionados sobre el actuar que han tenido las autoridades competentes, básicamente porque hasta el momento no les ha llegado el resultado de las muestras de carnes que se enviaron para saber qué veneno le tiraron junto con las carnes.

Así al menos lo manifiesta Camila Valenzuela, quien está con mucha pena junto a su hermano por la pérdida que sufrió.

– ¿Es decir, ninguna autoridad ha hecho algo como apurar el procedimiento para saber qué veneno, o alguna investigación de Carabineros, la PDI o el ministerio público?

– La verdad que no, se hicieron las diligencias, las denuncias; las personas a las que se le han muerto últimamente, también han hecho las denuncias en Carabineros, eso pasó a fiscalía, se supone que Bridema debiera haber tomado el caso, pero hasta el momento no han llegado acá al sector a hacer un barrido de información… nada, así es que seguimos a la espera, no tenemos nada nuevo y lo peor que siguen matando mascotas, ya con todas las que han matado ya van 17.

POCO DE CONTEXTO

Es importante señalar que esta matanza, principalmente perros, comenzó hace dos meses cuando aparecieron mascotas muertas en distintos sectores de Guzmanes, volviéndose una situación caótica, calificada por los vecinos como la «gran matanza» que fue entre un lunes y martes donde encontraron unos 13 animales muertos más un zorro. Todos envenados. Hicieron la denuncia, donde el SAG se hizo cargo de la muerte del zorro por la competencia que tienen como servicio. También se hizo la denuncia en fiscalía local de San Felipe. Las mascotas fueron debidamente enterradas, donde el Municipio de Putaendo se hizo cargo de este procedimiento. Luego aparecieron dos perros muertos en el patio de los vecinos.

Según Camila Valenzuela, dice que el método para matar a las mascotas es usar como cebo carne con veneno. Aprovecha esta conversación para aclarar que nunca se ha hablado que ha sido azúcar flor; «esto es un polvillo blanco que encontramos parecido, para que tengan como una referencia, a la azúcar flor, pero no es azúcar flor lo que estas personas están tirando», asegura.

– ¿Entre los vecinos se sospecha de alguien que esté provocando esta matanza o no?

– O sea a mí me han dicho ‘yo vi, escuché’, pero nada con nombre y apellido, yo tampoco lo sé. Pero sí hay gente que acá sabe quiénes son con nombres y apellidos, lamentablemente no han tenido el valor de hacer la denuncia. Hay personas que sí vieron a equis persona tirar carne, envenenar a unas mascotas, y no han hecho la denuncia, no la quieren hacer y tampoco dicen ‘¡ah sí!, esta persona’… con nombre y apellido, tampoco lo dicen, entonces al final es como un círculo vicioso porque no llegamos a nada, quedamos donde mismo.

– ¿De la Bridema ha ido alguien por ejemplo a empadronar a los vecinos, interrogar, entrevistarse?

– No, solamente como te digo se hizo la denuncia en fiscalía, había pasado a Bridema, pero hasta el momento no han llegado al lugar, nada, y tampoco tenemos respuesta de las carnes con veneno, sabemos el pesticida, eso ya va a hacer casi un mes esa situación, así es que estamos en lo mismo.

– ¿O sea habrá que seguir esperando que sigan matando mascotas?

– Mira yo creo que lo que pasó con esa cantidad de perros arriba, gracias al Universo que eso fue arriba y no cerca de niños, de otras mascotas, de personas, fue bien lejos, se pudo controlar la situación. Los últimos cuatro perros en las últimas dos semanas han sido en patios de personas que tienen niños, que tienen bebés, entonces yo no sé qué se está esperando, ¿que se envenene un niño?, ¿Que una persona por salvar a su mascota se termine envenenando, o que alguien fallezca?, no sé qué están esperando. Yo tampoco entiendo a las o la persona que está haciendo esto, porque esto ya ha sido bien publicado, todo el mundo sabe lo que está pasando acá y estos enfermos -porque para mí son personas enfermas- no se detienen entonces no sé cuál es el objetivo de esta persona que está haciendo tanto daño, y tampoco entiendo que Bridema, SAG quien sea, no toman cartas en el asunto, no le dan la importancia. A lo mejor hoy son mascotas, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros.

En lo personal dice que junto a su hermano siguen muy afectados porque se quedaron sin mascota; «nosotros no tenemos mascotas para que nos cuiden el terreno, ni la casa, nada de eso, nosotros tenemos porque amamos las mascotas».

Todavía tienen mucha pena y no tienen respuesta: «Es una sensación muy agridulce porque a lo mejor un poco de calma hubiésemos tenido si esto se hubiese frenado, por último que esa persona hubiese tenido miedo, saber que se estaban tomando acciones legales, pero por lo que vemos no, entonces nos genera más rabia, más pena y más inseguridad, porque como te digo, este se ha ido a los patios de las casas y me preocupa mucho porque Guzmanes es un sector de hartos niños, hay hartos bebés. Mucha pena tenemos con esta situación, al final hicimos todo lo que pudimos y todavía no tenemos ayuda ni respuesta de nada».

Señalar que las últimas mascotas muertas fueron encontradas el fin de semana anterior a éste, precisamente el de las elecciones.