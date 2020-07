Vecinos en Villa 250 Años reconocen vivir ‘intimidados’ por narcos en su barrio

Entrevista protegida revela la dura vida en el sector:

Conozca hoy cómo lloran los niños en cada balacera narco en este barrio. Vecino asegura que desde muy chicos caen algunos niños en las drogas. Niñas chicas caen en la prostitución una vez enganchadas a las sustancias. Tres familias controlarían todo el accionar en complejo sector de nuestra comuna.

Hoy en Diario El Trabajo hacemos una Entrega Especial a nuestros lectores, trabajo periodístico que busca entender cómo logran muchas familias sobrevivir emocional, física y psicológicamente en Villa 250 Años, frente a los permanentes enfrentamientos armados que protagonizan algunas personas con regularidad en ese sector de nuestra comuna.

A SOLAS CON ‘ANÓNIMO’

Para lograr conocer esta realidad, invisible para muchas personas, este martes logramos sostener una entrevista secreta con un vecino de la propia población en cuestión, quien aceptó ser grabado en Exclusiva para nuestro medio, con quien a su vez acordamos no revelar su nombre verdadero, pues su vida correría peligro y la de toda su familia. Para efectos de identificarle para esta conversación, le llamaremos ‘Anónimo’.

– ¿Cómo es la vida para los vecinos de Villa 250 Años, para las familias que no participan en la violencia que se genera en ese sector?

– Es demasiado complicado. El tema es cuando uno sale a trabajar, a veces los problemas empiezan en la mañana, empiezan los balazos, se arriesga la gente a que les llegue una ‘bala loca’. El otro tema es que en las noches no dejan dormir porque como en la población se vende droga y están toda la noche metiendo bulla, hay peleas y no dejan dormir, entonces al otro día hay que salir a trabajar de todas formas y lamentablemente no vemos otra opción de salir de esta población por el tema económico.

– ¿Ustedes a los niños les explican la realidad en la que viven, saben los niños en qué sectores no deben jugar o transitar?

– Claro que sí, por lo general los vecinos que nada tenemos que ver con este tema, mantenemos a nuestros hijos encerrados, lamentablemente nuestros niños en el barrio no viven una infancia como corresponde, aún así es que ellos ven la realidad al salir a un negocio o al salir a la escuela, ellos ven la realidad de todas formas, ellos ven a la gente drogándose y embriagándose en las esquinas, inclusive niñas que han llegado a la población, jovencitas muy bonitas y después se meten en la droga y ya los vecinos ni las reconocemos como terminan en sus vidas.

– ¿Se prostituyen con los narcos estas chicas que entran en la adicción?

– Ni siquiera con los narcos, se prostituyen pues ya adictas, a quien les ofrezca dinero para ellas mantener su vicio, con esa persona se van las niñas.

– ¿Hay muchos puntos donde venden drogas en Villa 250 Años?

– El tema es que acá son ciertas personas, no es todo el sector, lo que pasa es que a todos en el barrio nos estigmatizan, pero si yo le digo que se vende droga en 20 puntos, puede ser incluso poco.

– ¿Cuáles son las drogas que se venden en esta población?

– Cocaína, pasta base y marihuana, de momento de esas drogas los vecinos sabemos que hay en el barrio.

– ¿Ustedes los vecinos reciben algún tipo de amenaza sutil o directa para guardar silencio de las cosas que saben de ellos?

– Sí porque hay mucho arsenal, muchas armas de fuego, entonces eso ya es un miedo para nosotros como vecinos, como familias, sólo el hecho de saber que hay tantas armas en el barrio, con sólo eso nos intimidan, ni tienen que encañonarnos para hacer que estemos intimidados. Lo que pasa es que sí hay familias que son muy agresivas y ante cualquier situación atacan a los vecinos con garabatos e insultos van y vienen, y muchas veces han sacado sus armas para mostrarlas entonces eso intimida a cualquiera.

– ¿Además de los 20 puntos de venta de droga en el barrio, se supone entonces que hay más de un cártel o narcofamilias que controlan todo esto?

– Sí, deben haber tres al vuelo, así son como tres. Ellos no se ponen nombre de cártel ni nada, solamente se dan a conocer con los apellidos de su Familia, así se dan a conocer.

– ¿Cómo reaccionaron los niños este fin de semana con los enfrentamientos a balazos y los incendios, se pusieron a llorar?

– Sí, los niños lloran, se angustian demasiado porque esta no es una situación normal. Aunque vivamos en este sector y ver que se matan entre ellos, para los niños es demasiado traumático, entonces nadie está mirando ese tema también por parte de la Justicia. En cuanto a los niños, ellos necesitan protección, ya desde hace años que esto se repite, muchos de estos niños después caen en la misma adicción que los lleva a convertirse en delincuentes también; no todos caen, pero sí una gran mayoría.

– ¿Senda Previene, Carabineros u otra institución del Gobierno interviene de alguna forma para dar acompañamiento a estos niños o bien a ustedes como familias afectadas?

– Lo que pasa es que nadie toma esas intervenciones en cuenta, a la gente ya no le interesa. El problema también radica en las autoridades, tienen todo en sus manos para hacer algo y no lo hacen, no sé si por temor o porque exista ‘algo’ en el medio, lo cierto es que nunca las autoridades han tomado el control de la situación, y se puede, si es una población chica igual, no es una cosa grande, pucha que vaya a quedar la grande, se puede hacer algo, con Fuerzas Especiales se podría hacer algo.

– ¿Cómo llegan a tener contacto los niños en edad escolar con las drogas?

– Ese es otro tema, muchas veces cuando los niños van a estudiar y cuando las familias llevan a sus hijos, ocurre que en algún momento les ofrecen droga a los más chicos. Hay demasiados niños en la escuela y del barrio que consumen drogas, por ejemplo como este niño que mataron el domingo, era un menor de edad, como él hay muchos que desde muy chicos empiezan con este tema, y hay más niños metidos en la droga, en el barrio vemos también a niños chicos, de 10 años de edad, manejando motos y autos robados; es demasiado esta situación.

Roberto González Short