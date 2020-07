Vecinos exigen entrega de departamentos que son desvalijados por ladrones

Avenida Diego de Almagro:

Propietarios de condominio exigen a Esval y Chilquinta realizar los trabajos que aún faltan para terminar la obra, pues delincuentes ingresan a robar y causar daños, desapareciendo hasta el momento ocho calefones.

Desesperación y preocupación son las palabras que retumban con fuerza en la cabeza de las cien familias que se ganaron el legítimo derecho a vivir en su casa propia, en este caso en su departamento propio, y que hoy lamentablemente no pueden habitarlos pese a que las obras tienen un 95% de avance; sólo falta que Chilquinta y Esval realicen las conexiones de acuerdo a su área.

Lo anterior porque la delincuencia está haciendo de las suyas y ya les han robado ocho calefones, razón por la cual han tenido que ir a cuidar ellos mismos. Estamos hablando del Condominio ‘Jardines del Valle’ ubicado en la Avenida Diego de Almagro.

En conversación con nuestro medio, el representante de los nuevos propietarios, Ian Fuentes Solari, nos cuenta la triste realidad que están viviendo.

«Nosotros tenemos una preocupación muy grande, el proyecto estaba por terminarse y pasó el tema de la cuarentena e inmediatamente empezaron los robos, las agresiones. Nosotros como vecinos nos unimos y empezamos a venir acá. Aquí la seguridad es prácticamente nula, de hecho antes de ayer (martes) hubo un robo y yo llegué primero, el guardia ni siquiera se había dado cuenta. A nosotros nos informaron por el Sol del Inca (villa contigua a los departamentos), y todo esto es porque la garita del guardia está en un sector donde no tiene que estar, no es estratégico. Llegamos nosotros e hicimos una detención ciudadana. ¿Qué pasa?, la gente se desespera… hay desesperación, yo tengo la preocupación y les digo gente cálmense, pero hay gente que no ¿Qué pasa si venimos y uno de estos huevones va y agrede a uno de nosotros?, puede haber una muerte… quizás, ojala que no sea así», dijo Ian Fuentes Solari, presidente del Comité Jardines del Valle.

– Ian, grafiquemos un poquito sobre lo que le han robado acá, aparte de pegarle patadas a las puertas y provocarles daños.

– Bueno, primero herramientas, se están robando las herramientas que dejó la constructora, de hecho alcanzamos a ver que usan las mismas carretillas para robar calefón. Los calefones son el principal objetivo de estos tipos, después como estamos observando, van a empezar por este block (el último), se han robado ya ocho calefones de distintos pisos. También creo que van a venir por la barreras de cobre, los conductos de agua, intentaron robarse la cañería de la ducha, pero no les sirvió, la dejaron botada. Ayer se metieron y se robaron el foco, no hubo luz aquí, llegamos nosotros y tuvimos que reponer la luz. Llegamos y nos metimos aquí, estuvimos aquí. Nosotros venimos a hacer igual guardia en plena pandemia. Nosotros necesitamos que nos entreguen los departamentos, hay gente que está pagando arriendo, gente que ya va a vivir prácticamente en la calle, gente que no tiene trabajo.

– ¿Qué ha pasado con Carabineros respecto a la vigilancia?, estamos en estado de excepción, toque de queda, todo eso, ¿patrullas militares por acá se ven o no se ven?

– Patrullas militares no he visto… los militares ahora no vienen (dice un vecino), no he visto nada de militares, lo que sí Carabineros últimamente, cuando hicimos la detención ciudadana, llegó rápido antes de ayer también llegó rápido y ayer se demoró un poco, pero ayer (miércoles), ya se habían robado las cosas. Pero ahora están llegando más rápido, creo que ya saben que es más creíble lo que está pasando o puede pasar algo.

– ¿Qué falta para que se entreguen los departamentos teniendo en cuenta que está el 95% de avance en la obra?

– Aquí solamente falta que Chilquinta conecte la luz y Esval haga los trabajos de agua, nada más. Son pegas de Esval y Chilquinta, y de la constructora solamente poner una muralla aquí en la Villa Departamental. Quedarían unos cinco postes de luz, nada más y estaríamos.

Llama la atención que el techo no está pintado, lo mismo que el piso no tiene cerámico, no así el baño. Al respecto la vecina María Prado, que ya está lista para irse a vivir, dijo: «Esto es un condominio social, vienen sin pintar, sin piso, pero son habitables… lo entregan en bruto, pero habitables».

– ¿Ustedes van a tener que poner el cerámico?

– Sí, nosotros tenemos que ponerle el piso y pintar, eso es lo de menos para nosotros, porque lo hacemos nosotros, es pega de nosotros. Nosotros queremos que esto termine luego, que Chilquinta y Esval vengan a terminar esto, que por favor nos puedan entregar de una vez por todas porque nos preocupa las condiciones en que está, da pena ver anoche muebles de cocina rotos, quiebran las cañerías, los enchufes, se están robando los focos. Ya no hay como hacerlo, nos arriesgamos nosotros porque ellos ya nos están tirando piedras; la primera noche no, pero ahora ya es peligroso hasta para los mismos guardias y la empresa tiene que traer más guardias porque un guardia de noche es muy poco. El día miércoles hay dos guardias, pero los otros días un solo guardia y ellos lo saben, las personas que vienen a robar, a hacer daño, ellos lo saben que hay un solo guardia; o que nos autoricen a nosotros para venir a apoyar a los guardias en la noche.

– Coméntenos un poquito el sufrimiento que ha tenido desde el año 1997 postulando a tener su casa propia, teniendo varias desilusiones.

– Yo estoy postulando a mi casa propia desde el año ’97. He postulado dos veces, fui rechazada las dos veces y hoy que tengo la oportunidad, que me he ganado el subsidio, tengo la escritura de mi departamento pagada, nosotros las cien familias de acá tenemos las escrituras pagadas, las pagamos el 4 de mayo que era la fecha tope, la final para pagar las escrituras, ya estamos en julio y todavía no tenemos solución, una respuesta, a nosotros nos apura esto, llevo 14 años pagando arriendo.

– ¿Cuánto paga usted?

– Yo estoy pagando 180.000 pesos de arriendo, llegué a pagar 200, entonces ya es mucho, pónganse la mano en el corazón y miren por nosotros. Claro, dicen que no es un trabajo que se pueda seguir realizando, esto para nosotros tiene que seguir el trabajo, no pueden paralizar. Es cierto, estamos con este problema de la pandemia, pero así como estamos con el problema de la pandemia, también necesitamos nuestros hogares. Hay mucha gente que les pidieron las casas porque no pueden seguir pagando arriendo, están sin trabajo, yo estoy sin trabajo, estoy desde marzo sin trabajo y pago arriendo, entonces yo quiero una solución rápida. Yo quiero mi casa, que esto se termine pronto para venirme a mi casa con mi hija porque ya es mucho, llevo muchos años pagando arriendo, años sufriendo, entonces ya pienso que no y que vengan unos drogadictos a hacer un daño a gente que realmente necesita estas casas. No hay solución, no hay término. Si nosotros tenemos que salir con pancartas, ir a protestar a la municipalidad, al Serviu, lo vamos a hacer así, físicamente, lo vamos a hacer, ya no podemos esperar más; hay personas con discapacidad, personas de la tercera edad, posiblemente se van a morir, ni Dios lo quiera, no van a conocer sus casas, no van a tener la oportunidad de vivir los días tranquilos en sus casas sin preocuparse de pagar arriendo.

¿QUÉ DICE EL SERVIU?

Fue la delegada biprovincial del Serviu, Patricia Boffa, quien indicó que van a tener una reunión con la empresa para que continúen con los trabajos, «porque esta es una obra pública, ellos habían parado por el tema de los salvoconductos, pero en horas de la noche sostuvimos una reunión telefónica con el gobernador provincial, esta es una obra pública por lo tanto los permisos los van a tener», señaló Boffa.

Son cien familias las que van a vivir en este condominio Jardines del Valle, que una de sus calles llevará el nombre de la que en vida fuera presidente del Comité, Valentina Villalobos (QEPD).