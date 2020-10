Vecinos molestos por forma en que empresa está instalando el alcantarillado

Villa El Trigal, La Esperanza y El Olivo en La Troya:

Dicen que este martes fue la gota que rebalsó el vaso porque estuvieron todo el día sin agua, desde las 09:00 hasta las 23:00 horas. Nos referimos a un importante grupo de vecinos del sector La Troya, donde actualmente se está construyendo la red de alcantarillado.

Freddy Reinoso, uno de los vecinos que denuncia este hecho, en conversación con nuestro medio ratificó que el corte del agua del martes, más que nada por la cantidad de horas, «fue la gota que rebalsó el vaso, estuvimos cerca de mil vecinos sin agua potable desde las nueve de la mañana hasta cercano las 11 de la noche. Es una situación que reventó y se terminó formando un grupo de vecinos por WhatsApp, donde ya estamos varios unidos, casi 200 personas que estamos cansados, estamos cansados de la manera de trabajar de esta empresa. Se prometieron muchas cosas, vemos que nadie supervisa, he tratado de comunicarme con Paula Fuentes al municipio para que venga a terreno a supervisar donde vemos estos peñascos, por eso quise que vinieran ustedes y vieran porque así está la calle de aquí al cerro; los autos están destruidos, por abajo las casas llenas de tierra, no hay respeto. Tú viste recién que los trabajadores nos gritaron, nos empezaron a insultar, y así es el trato con los vecinos de esta empresa. Entonces solicitamos una reunión con Michel González que es el administrador de la empresa y aceptó la reunión para mañana (hoy). Por eso esperamos que los vecinos asistan, nos vamos a reunir en la cancha en un espacio abierto, sin tener el riesgo de contagio porque a ellos ahora sí les interesa el riesgo de contagio, pero ayer (martes), que estábamos sin agua, no les interesó para nada el tema del contagio, así es que esperamos que acepten nuestro reclamo, trabajen bien, sólo pedimos que trabajen bien, que rieguen la calle, que las tolvas respeten a los vecinos, que los peñascos sean sacados, tenemos el camino del cerro cerrado más de un mes, ojala que aquí en Villa El Olivo no haya un incendio por el paso… no haya un incendio o una persona que necesite ambulancia porque no hay paso, y ojala que la gente sea más respetuosa con los vecinos porque esta plata es de todos los chilenos y todos sabemos que es una mejoría para todo el sector, pero hay que tener un poco de respeto por el entorno, no tenemos claro de cómo van a quedar nuestras calles, la Villa El Olivo, El Trigal, La Esperanza lucharon mucho por pavimentar las calles y ahora tenemos todo destruido y estamos con la incertidumbre de que esto quede igual, así es que esperamos que mejore y que sea para el bien de todos los vecinos», concluyó.

Teresa Ibaceta, otra de las vecinas que también se quejó públicamente de cómo se están desarrollando los trabajos de la construcción del sistema de alcantarillado en La Troya, ella vive en la Villa El Trigal y nos dijo que ellos son uno de los más afectados «porque resulta que la empresa hace más de dos meses que tomó el cargo ahí, abrieron para poner los tubos y de ahí se perdieron, no volvieron más, hacían acto de presencia, los trabajadores llegaban a las cinco diez, se iban a las cinco y media, no hacían nada, después nos dejaron ahí tirados, los tubos quebrados, yo veía –porque yo paso en la casa- los tubos quebrados, según ellos los habían cambiado. Nunca los cambiaron. Después yo les reclamé, les dije que dónde estaba el tubo que habían quebrado, que habían cambiado, me dicen: ‘Sí, sí, lo cambiamos’. ¿Dónde está?, ‘no, si me lo llevé’… Mentira. Después llegó la otra empresa, resulta que estaban todos los tubos quebrados y estaban mal instalados porque no tenían idea; nosotros le dijimos al señor que andaba de casco blanco, que hacía acto de presencia, que no entendía nada de que estaba mal hecho el trabajo, porque le dije ‘llevo 15 años viviendo acá y los 15 años han sido de molestias por el olor a caca’, porque nosotros fuimos unos afectados porque quedaron mal hechas las fosas, quedaron mal instaladas, entonces yo le dije que no quería seguir pasando ese tiempo de problemas, que estaba muy contenta por habernos ganado este proyecto, pero a las finales nos ha creado muchos dolores de cabeza con esto, estamos colapsados con la tierra, ya no hayamos qué hacer con tanta piedra, nuestras casas sucias porque están destruidas, no podemos ni siquiera limpiar porque la tierra, ahora con la tierra llegó el full, aparecieron las famosas garrapatas, con ese montón de tierra entonces ¡ya por favor!, necesitamos que esto se termine porque no podemos esperar hasta marzo estar comiendo tierra todo el día… No es justo porque nosotros somos personas, yo tengo un hijo que es complicado, entonces me afecta a mí», dijo.

Otra vecina, Jaqueline Henríquez, también se adhiere al reclamo de sus vecinos, pero puede que esté más complicada. De todas maneras, recalca que no están contra el progreso, pero que hagan las obras como corresponde: «Felices que estemos progresando, pero no en este estado, yo vivo en la Villa El Olivo y como usted ve la cancha de tenis nos costó un ojo de la cara, el trabajo de nosotras y mire como está, quedamos cuatro casas encerradas… encerrados por allá y por acá, usted ve como está acá y resulta que yo hace un tiempo mi esposo sufrió un infarto al corazón a las dos de la mañana, imagínese le pasa algo ahora, ¿cómo llega la ambulancia? Yo esa vez cinco minutos y se me va, entonces es mi preocupación de todos los días, y aparte los vehículos que hay que darse la vuelta por el cerro. El otro día yo voy a San Felipe, tomo el colectivo en la cancha y de vuelta me vengo en otro colectivo y le digo: ‘Váyase por el cerro porque por allá está cerrado’, y resulta que en el cerro también estaba cerrado y yo traté de preguntar y no hay respuestas, me dicen que Vialidad dio permiso para cerrar las calles, pero yo tengo entendido que no puede ser así, yo creo que debe haber una solución a todo esto luego porque ya es enfermante, de verdad que es enfermante, gracias a Dios estamos todos de acuerdo en La Troya e incluso creo que la Cooperativa del APR está de acuerdo, solamente no sé qué pasa que no hay solución», señaló.

La causa del corte de agua fue por la rotura de matriz por un derrumbe, la cual conecta varios sectores y está ubicada frente a la cancha.

Al finalizar los vecinos volvieron a reiterar la única petición que hacen a la empresa y sus trabajadores es que trabajen bien, nada más que eso. No están contra el progreso.

Dicen que podrían pasar con un camión regando el camino para evitar el levantamiento de polvo.

APR LA TROYA TIENE UNOS 400 ARRANQUES

La empresa constructora es Felipe de Paz S.A. La obra tiene un valor de $ 1.749.431.000. Plazo de entrega 05 de marzo de 2021. Son 347 días corridos. Unidad Técnica, Municipalidad de San Felipe.

Importante señalar que esta empresa ha tenido problemas con algunos trabajadores. Una causa la lleva el abogado Mario Fuentes.