Vecinos piden que corten enorme pimiento con peligro de caer a sus casas

Obreros de empresa le cortaron raíces y se fueron:

Vecina a segura que ninguna autoridad ha dado solución a un problema de años. Las ramas llegan hasta unos 20 metros hacia los techos de viviendas.

Una peligrosa situación es la que están viviendo varios vecinos del pasaje Corea de Villa Argelia, ya que hay al final del mismo pasaje un gigantesco árbol de pimiento, el que amenaza con caer encima de las viviendas debajo de sus extendidas ramas, las que llegan a más de 20 metros desde su base hacia los lados.

Diario El Trabajo habló con los afectados este lunes, fue doña Juana Lucero quien explicó a nuestro medio la situación: «soy dueña de una casa acá en Villa Argelia en el pasaje Corea 19, la verdad es que he recurrido a este medio de prensa para ver si la autoridades de la comuna de San Felipe le dan solución a nuestro problema, desde el primer periodo del señor Patricio Freire que estoy luchando por la poda de un árbol en altura, un pimiento ubicado aquí en la puerta de mi hogar, en este momento este pimiento abarca casi hasta el poste de la luz sobre la techumbre de mi casa y nadie, ninguna de las autoridades que ha venido a verlo, tanto al señor de Tránsito don Guillermo Orellana el señor Rodrigo Vargas, nadie nos da respuesta (…) también hace poco tiempo pude hablar con el Dr. Christian Beals, él se comprometió a la poda de este árbol en altura, pero cuando esto ocurrió, la empresa que estaba cortando árboles, en nuestro pasaje se estaba pavimentando, cuando llamé al señor Enrique Contreras para que viniera a realizar la poda, me dijo que le habían cancelado el contrato, por lo tanto recurrí nuevamente al Municipio haciendo una denuncia formal, por escrito, me la aceptaron pero tiene una demora como de un mes, la verdad que si en estos días lloviera o hiciera mucho viento y como estas ramas son leñosas, caerían todas sobre mi casa y cables eléctricos, ¿quién me va a responder por los accidentes que puedan ocurrir acá? En cuanto a las raíces del árbol, algunas, cuando se hizo la pavimentación fueron cortadas, eso hizo que el pimiento esté medio tambaleado, esta gente del pavimento no se responsabilizó arreglando el daño hecho al árbol, este pimiento tiene raíces muy grandes que llegan al alcantarillado, y el movimiento de tierra que puedan hacer nos puede caer encima de la casa de mi vecina Cevina Acevedo, y también a cualquiera que esté pasando, lo que pedimos que nos saquen este árbol, que es lo que dijo el señor Beals que él quería este árbol fuera, ojala que ahora con el regreso de don Patricio Freire a la alcaldía, pido que le ponga atención a mi problema, desde el primer periodos de Freire luchando por esto, espero que ahora sí nos resuelva este problema», dijo la vecina a Diario El Trabajo.

Roberto González Short