Hoy retirarán sólo las ramas, a esperar por lo demás:

Una literal montaña de basura, cachureos y escombros es la postal que adorna la esquina del pasaje J.L. Castro en Población Aconcagua, luego que pasaran varios meses de espera de los vecinos, quienes han solicitado al Municipio que se les instale un contenedor para este fin, para ellos poder llenarlo con este tipo de residuos, sin embargo pese a que se les había prometido que este lunes le instalarían el anhelado contenedor, hoy cerramos la semana y no lo han puesto.

Fue casualmente por este ofrecimiento de traerles un contenedor, que los vecinos empezaron a sacar su basura no tradicional, pero ahora el espectáculo e insalubridad se vuelve insoportable e impresentable.

LA TRISTE POSTAL

Quien recalcó esta situación a Diario El Trabajo es Nelson Chaves Cruz, secretario de la junta de vecinos Población Aconcagua, quien explicó a nuestro medio el malestar de los vecinos de su población, «nuestra queja es respecto a cómo se siguen acumulando más y más desperdicios y basura, y nadie se está asombrando con respecto a este tema, como vecinos estamos observando que el medioambiente hoy no se está respetando y la gente se está acostumbrando a vivir entre medio de la basura. Hoy cada día hay personas inescrupulosas que van ensuciando el lugar donde están habitando, y eso es irrespetar a la comunidad y a sus vecinos, este lugar acá en San Felipe, en Regalado Hernández lleva mucho tiempo así, se inició con ramas habituales de vecinos acá en nuestra ciudad. Este es un trabajo que se hace cada año no solamente en mi población, sino en varias poblaciones, y generalmente se van dejando las ramas porque no hay un lugar en la ciudad donde se acopie en este tipo de residuos, así que también es un llamado a las nuevas autoridades, para que quizá en años próximos puedan habilitar un lugar donde uno como vecino pueda ir a dejar este tipo de ramas y no ensuciar en los sectores de áreas verdes que tenemos en cada junta de vecinos, también llamamos a las autoridades para que se tomen el trabajo de hacer alguna ordenanza con respecto a este tema», dijo Chávez.

– Pero también hay que ver que son los mismos vecinos quienes tiran acá la basura

– Bueno, y también a las personas que tomen conciencia y dejen de botar basura y escombros en cada lugar que ven vacío, porque la ciudad le pertenece a todos y no es una tarea solamente del Municipio, sino que también de cada vecino de no ensuciar el lugar donde vivimos, así que este es también un llamado para cada uno de nuestros vecinos, la idea es que cada sector y cada población esté limpio. Y recordarles también a la Municipalidad de San Felipe que los operativos deben hacerlos también en toda la ciudad, que San Felipe somos todos, no solamente el sector oriente de la ciudad, sino que también el sector poniente. Vemos muchos operativos en los sectores altos, pero en los sectores de abajo no es así, llevamos solicitando atención desde hace muchos años, es como que nos van dejando de lado.

Diario El Trabajo consultó al Municipio sobre esta situación, y se nos informó que para hoy viernes está programado el retirar las ramas del lugar, pero que hasta la próxima semana iniciarán los contactos con la junta vecinal para retirar los escombros.

Roberto González Short