Vecinos se toman terreno en busca de solución habitacional 

El día jueves pasado el mediodía se supo que un grupo de personas se estaban tomando un terreno desocupado que se encuentra al final de Avenida Santa Teresa donde se ubica Villa El Totoral. Luego al pasar las horas ya en la tarde intervino Carabineros, quienes llegaron a lugar para comprobar la situación. Todo esto ocurría mientras en la misma avenida había barricadas que fueron sacadas por el contingente policial.

Finalmente, y de acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la toma terminó a eso de las 20:00 horas aproximadamente. El día viernes en la mañana nuevamente se encendieron las alarmas en el sentido que había personas en el lugar, pero el concurrir se pudo apreciar a Carabineros resguardando el lugar. En el interior había unos camiones y máquinas efectuando movimiento de tierras algo así como limpiando.

También se vio a unas personas que al parecer serían representantes de alguna empresa o del dueño. En la entrada estaba un grupo de personas observando el trabajo que se realizaba al interior del predio.

Pudimos conversar con algunas de ellas como Marcela, quien participó en la toma, ella nos cuenta que a eso de las doce del día jueves se dieron cuenta que había personas de otros lados que se querían tomar el terreno, «como nosotros acá vivimos casi todos hacinados, en un departamento de dos piezas viven ocho a diez personas con tres, cuatro niños entonces queríamos tener un lado donde vivir si no tenemos para arrendar, somos todos temporeros y no hay pega» dice Marcela.

– ¿Cuál es la situación que le toca vivir a usted hoy en día?

– Vivimos diez personas en un departamento de dos piezas, imagínense cómo dormimos, todos amontonados no tenemos trabajo, somos todos temporeros a nosotros al menos no nos ha llegado ninguno bono del Gobierno nada, nosotros en febrero quedamos sin trabajo.

Marcela reconoce que al no tener dinero no se puede pagar el arriendo y por ende los dueños de los departamentos se los están pidiendo, algo que dice ella están en su derecho «no te puedes tomar un departamento que no es tuyo, yo estuve un tiempo arrendando, pero no tuvimos para pagar», dijo la vecina.

– ¿Cuál era la idea de tomarse este terreno?

– Optar a alguna mediagua o algo para poder vivir mientras, para poder donde estar, hay mucha gente, ayer (jueves) estaba lleno de niños y Carabineros no tuvo ningún atino, tiró bombas lacrimógenas El Totoral estaba lleno, se llevaron una señora en una ambulancia, hay vídeos, miles de vídeos hicieron tira autos ellos no nosotros.

– ¿Cuánta gente aproximadamente se tomó el terreno?

– Éramos como 120 a 150 personas.

– ¿De distintas nacionalidades?

– De distintas.

– ¿A qué hora terminó todo?

– Como a las ocho y media de la noche…nueve de la noche.

– ¿Ahí la gente se retiró?

– Sí, porque no se podía respirar, no podías estar parado acá.

– ¿Qué se le puede pedir a las autoridades?

– No sé, que nos den una solución, porque no tenemos donde estar, hay mucha gente que tiene muchos niños, muchos que están pasando por esta situación por la misma, hay muchos.

OTRAS VERSIONES

Otra de las personas que participó este jueves en la toma del terreno es Luis, padre de tres hijos que también con esto busca una solución habitacional, «también estoy en la situación de Marcela, yo también arriendo y me están pidiendo la casa yo soy papá solo, tengo tres hijos y no tengo que hacer, no tengo trabajo, trabajo en la feria y ahora no hemos podido trabajar por la situación que estamos pasando» dice

– ¿Estos son gestos desesperados de poder encontrar un lugar para vivir, poder optar a una casa?

– Sí, claro yo también anduve por allá en la toma que hicieron en el otro lado, a la cual no llegó Carabineros aquí llegó y es la misma situación de ellos.

– ¿Penosa?

– Penosa para nosotros y a pesar que tenemos niños chicos, si no tuviera me las rebuscaría por otro lado arrendaría una pieza para mí solo, pero la situación no está para eso.

– ¿Cuántos años tienen sus hijos?

– Uno tiene ocho, otro diez y el otro tiene 17 y estuvo de cumpleaños ayer (jueves), todos viven conmigo en Población Los Araucanos, el problema es que me pidieron la casa y no puedo salir todavía, no tengo donde irme.

– ¿Cómo vive actualmente?

– Trabajo en puros ‘pololos’, vendo leña que pido en los fundos, la salgo a vender ese es mi sustento del día.

– ¿Qué opinión le merece todo esto que está sucediendo?

– Malo, porque a nosotros debieran dárnosla misma oportunidad que le dieron allá (Cerca de Yevide).

– ¿Pero están igual que acá?

– No, tanto si ahora están las máquinas puestas están limpiando todo.

HUBO RECLAMOS

Hubo quejas contra el actuar de Carabineros por parte de algunas personas que viven en Villa Juan pablo Segundo, luego que sus casas se vieran afectadas por el lanzamiento del humo de las bombas lacrimógenas que afectó a los niños especialmente «guaguas, niños, familias enteras desesperados, si ellos tenían problemas debieran haberlo arreglado con ellos, nosotros acá no tenemos la culpa», señaló una vecina.

CARABINEROS SEGUÍA RESGUARDANDO EL LUGAR

Importante señalar que esta acción se viene a unir a la misma que informáramos en su momento producida en el límite de Villa Yevide con Villa Departamental. El gobernador señaló que el dueño debe interponer la denuncia correspondiente.