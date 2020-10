Veolia retira toda la basura del pasaje Papa Silvestre en la Juan Pablo II

Conductor Eduardo Salinas no es el responsable del conflicto:

Luego que este martes el vecino del pasaje Papa Silvestre de Villa Juan Pablo II, Pedro Espinoza Leiva, visitara nuestra Sala de Redacción para reclamar públicamente que el camión recolector de basura de la empresa Veolia no les estaba retirando los residuos domiciliarios como en el resto de los pasajes, publicamos la denuncia, luego de solicitar a la Dipma San Felipe alguna explicación y también a Veolia Santiago, sin recibir respuesta ni ese día, ni el miércoles, sino hasta este jueves que ambas entidades nos enviaron su informe o respuesta.

DIPMA RESPONDE

En cuanto al conductor de Veolia, a quien una fuente de la empresa de manera extraoficial nos confirmó que Eduardo Salinas era el responsable del conflicto con los vecinos del pasaje mencionado, fue la directora de la Dipma, Jacqueline Aguilar Castillo, fiscalizadora de esta empresa, quien salió al paso para desmentir su participación en el entuerto.

«No me atreví a dar algún tipo de opinión al respecto hasta que no reuniera toda la información suficiente y evidentemente desde los dos lados, una vez consultada a la empresa Veolia puedo informarles que: Primero, el conductor del camión aludido Eduardo Salinas, él no realiza el retiro de basura en Villa Juan Pablo II ni en Villa Santa Teresa, por lo que señalarlo a él como el culpable de no realizar el retiro sin tener la certeza de quién realmente fue, me parece muy irresponsable y dañino para la imagen de la persona. Evidentemente él nada tenía que hablar con Diario El Trabajo bajo esta acusación injusta. Segundo. El supervisor de la empresa consultó a la presidenta de la junta de vecinos de Villa Juan Pablo II, y ella señaló que no existen reclamos generalizados y que se trató de un hecho puntual al que se le dio una gran cobertura, el vecino que reclamó, no sólo sacó residuos domiciliarios, también sacó residuos asimilables, es decir, un colchón, escombros, techo, pizarreño etc., lo cual puede apreciarse claramente en la foto publicada en Diario El Trabajo. Para este tipo de desechos el Municipio instala una a dos veces al mes en este sector concretamente cajas metálicas, para que los vecinos depositen en este contenedor este tipo de residuos, porque el camión recolector en su recorrido normal no puede llevarlos, esta situación le fue explicada por la presidenta al vecino, quien es una persona que tengo entendido arrienda esa propiedad, pero él simplemente no quiso entender la situación, de igual modo la empresa solucionó el problema y retiró estos elementos. Aprovecho esta oportunidad para informar a la comunidad que este camión está contratado para el retiro de residuos domiciliarios sólidos en los días y horarios establecidos y conocidos por todos los vecinos ya que se ha informado ampliamente», dijo Aguilar.

HABLA VEOLIA

A su vez, por parte de la empresa Veolia, desde Santiago nos respondió Germán Gatica Bravo, explicando su versión de los hechos:

«En el contexto de la denuncia realizada a Diario El Trabajo, por parte de los vecinos de Villa Juan Pablo II, indicando que hay problemas con la recolección de los residuos domiciliarios, queremos señalar lo siguiente: En primer lugar, lamentamos las molestias de los habitantes de dicho sector y aclaramos que nuestros procesos de recolección de residuos cumplen con diversas exigencias y protocolos de retiro. Para ello existe una frecuencia de tres veces por semana, específicamente: martes, jueves y sábado, lo cual se enmarca en el proceso de licitación. Informamos también, que este miércoles 7 de octubre nos reunimos con la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Juan Pablo II, Elizabeth Mancilla, para corroborar la situación en terreno y verificar que el servicio de recolección de residuos se está desarrollando de acuerdo a lo estipulado. En cuanto a la recolección de residuos en Villa Juan Pablo II, dicho proceso se realiza mayoritariamente por la avenida principal, ya que el conjunto habitacional se compone sólo por pasajes sin salida y de corta extensión, que por lo general son muy angostos. En caso de que existan vehículos estacionados o personas en la vía pública, el proceso de tránsito por este tipo de espacios se hace mucho más complejo y riesgoso para terceros, por lo que apelamos a la comprensión y colaboración de los vecinos. Desde Veolia Chile, esperamos haber aclarado la situación antes mencionada y mostrar nuestra disposición a poder entregar la versión de la empresa cuando se requiera. Les recordamos el correo de comunicaciones es contacto.chile@ veolia.com, donde podrán hacer sus consultas, para apoyar en la investigación y reporteo de las informaciones», indicó Gatica.

Roberto González Short