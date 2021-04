Vieron sufrir y morir a seres queridos pero aun así no aprueban la eutanasia

Profesor y dibujante aconcagüinos se oponen proyecto de ley:

Tras siete años proyecto Ley Eutanasia fue aprobado este martes. Chile sería el octavo país del mundo en aprobarla.

Este martes la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia a través de cuidados paliativos o eutanasia para mayores de 18 años, proyecto de ley que ahora deberá discutirse en el Senado para convertirse en ley. Esta iniciativa lleva ya siete años de estarse analizando por los legisladores de nuestro país. Fue ingresada al Congreso en 2014 por parlamentarios de centro izquierda y que establece un marco legal para que un paciente con alguna enfermedad terminal pueda decidir cómo poner fin a su vida, fue aprobada artículo por artículo por la unanimidad de los 141 diputados que asistieron a la sesión del martes.

DERECHO INDELEGABLE

Ahora bien, Chile sería, de aprobarse esta ley, el octavo país en aprobar la Eutanasia, y el segundo en América Latina. Entre las características de este proyecto consideramos importante señalar que este derecho será indelegable, es decir, sólo podrá ser solicitado directamente por el enfermo, y sólo optan a él los mayores de 18 años de edad.

Otro de los puntos controvertidos aprobados de este proyecto fue la Objeción de Conciencia, o sea, que podrá ser invocada tanto por el médico como el resto del personal al que le corresponda desempeñar el procedimiento para realizar este suicidio asistido. Lo importante también apunta a que este proyecto va más allá de la eutanasia en sí misma, pues con ello se establece y legitima el concepto de ‘muerte digna’, que abarca mucho más que el simple hecho de morir, pues con este acto se consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir.

No es la primera vez que se intenta presentar proyectos de eutanasia en nuestro país, ya en 2006 y 2011 se habían llevado otras iniciativas similares, pero nunca se llegó tan lejos como el proyecto actual, mismo que fue presentado hace seis años por parlamentarios de oposición, y a la fecha hasta cuenta con el apoyo de diversos diputados de Derecha.

EN CARNE PROPIA

Diario El Trabajo buscó este jueves conocer la opinión de dos personas que han vivido la amarga experiencia de ver sufrir por muchos años a seres queridos, como es el caso de Patricio Arteaga Godoy, conocido dibujante que en algún tiempo colaboró con sus caricaturas en nuestro medio. Él y toda su familia debió atender con amor y dolor a su madre durante cinco años postrada, aun así él nos comentó lo siguiente: «Respecto al tema de la eutanasia y considerando mi certeza de que somos seres espirituales, creo que debemos respetar al Creador para que Él, de acuerdo al plan que tiene para cada uno de nosotros, nadie se puede atribuir el derecho para interceder sobre la vida de los demás, ni siquiera en las situaciones más dramáticas que personalmente pude presenciar, tal es el caso de mi querida madre, ella sufrió duramente por más de tres años postrada, llena de llagas, sin habla, alimentada por sonda y sólo movía los ojos y nada más. Tengo un mantra muy arraigado en mi corazón que dice ‘que se haga en mí Tu Voluntad Señor en la tierra como en el cielo’», comenta Arteaga.

EN DESACUERDO

Quien también se opone a este concepto de ‘Muerte piadosa’ es el profesor Helmut Kauffmann Chivano, alguien que también ha sufrido profundamente en ese sentido con sus seres queridos en sufrimiento: «Personalmente estoy en desacuerdo con la eutanasia, es decir, que el enfermo decida terminar su vida por medios externos, a causa de una enfermedad terminal, teniendo dolores intensos y causando sufrimiento a toda una familia. Soy pro-vida, el talante de una sociedad se evalúa por el cuidado que se le da a los ancianos (no legislando a favor de una muerte provocada) y a los niños (abortos clandestinos). Comunidades como la árabe y la mapuche le dan suma importancia a los viejos, por cuanto mantienen una sabiduría ancestral; tenemos la responsabilidad de ver a los mayores no sólo como productores en el hacer y el tener, sino, dándoles protección, cariño y apoyo constante en sus días finales o técnicamente con cuidados paliativos. La sociedad está desconcertada ante las situaciones límites, observando la muerte como término de toda existencia. Puedo narrar por ahora, que mi hermano mayor Walter -ya fallecido- sufría de esquizofrenia y depresión bipolar. En vida intentó dos veces suicidarse, lo llevé al Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo y una enfermera de ese centro de salud le dijo: ‘El tatita Dios, es el único que da la vida y el único que la quita, así que no lo vuelva a hacer más’. La medicina no es un oficio, es una profesión», recalcó Kauffmann.

MUERTE COMPASIVA

En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de ‘muerte compasiva’, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo. Esta práctica es legal en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. En 1605 Francis Bacon introdujo por primera vez este concepto ante la sociedad, la actual concepción de eutanasia: «La acción del médico sobre el enfermo incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte».

Roberto González Short