Vivienda de material ligero resultó totalmente destruida por el fuego

Incendio en Sector El Asiento:

Totalmente destruida por el fuego resultó una vivienda de material ligero en el sector El Asiento la noche de este martes, debiendo lamentar además la muerte de una mascota, en este caso un perrito que murió calcinado y cuyo cuerpo fue encontrado por los voluntarios.

«Anoche (martes) cerca de las 12:30 horas se recibió un llamado de incendio estructural en el sector El Asiento, saliendo la Séptima Compañía que se encuentra en 21 de Mayo, más la Segunda Compañía. A la llegada de estas unidades, una casa habitación de material ligero ya estaba consumida en casi su totalidad, el cien por ciento. A la llegada del primer carro de la Séptima Compañía la gente estaba muy preocupada porque pensaban que el propietario, la persona que duerme ahí en esa casa, estaba al interior de la vivienda. Se hizo la búsqueda, afortunadamente no se encontró a nadie, solamente un perrito que él tenía estaba totalmente calcinado por el fuego», dijo Juan Carlos Herrera Lillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

– ¿Alguna causa a priori que se puede decir respecto a este incendio?

– La primera hipótesis que anoche manejó el Departamento Técnico de Investigación, es que él tenía una especie de brasero al interior, y lo más probable a lo mejor el perrito haya querido salir o alguna cosa y puede haber dado vuelta el brasero; es una de las primeras hipótesis, es algo que se está manejando sobre eso y la verdad que no sabemos cuál es la cantidad que habría prendido al interior del brasero y a lo mejor el perrito lo pasó a llevar.

El comandante Juan Carlos Herrera Lillo aprovechó de reiterar las recomendaciones para evitar este tipo de siniestros, señalando: «Sí, la verdad que es súper importante hacer las mantenciones que corresponde sobre todo tipo de calefacción, no recalentar las estufas a leña, las salamandras que es súper importante esta situación. Hay mucha gente a quienes se lo hemos planteado en incendios de bastantes proporciones, porque muchas veces la gente le ingresa leña a la salamandra o a la Bosca y se van a acostar para que quede calefaccionado adentro de la habitación, y lamentablemente el fuego, si uno no lo está viendo, es muy peligroso dejarlo, aunque uno tenga todas las medidas, aunque sea una estructura bastante sólida, pero el recalentamiento del sistema de tubos es muchas veces si no están bien instalados o están cerca de madera, se van recalentando con el tiempo la madera y posteriormente al ingresar mucha leña se pueden encender. Y ha pasado muchas veces en el entretecho, la calefacción también de gas, las conexiones de gas que es súper importante, las mangueras tienen fecha de vencimiento, una filtración de los flexibles, las tuercas sueltas por el hecho que se van cambiando tubos, muchas veces las tuercas se van soltando. Por eso hacer una buena mantención es súper importante, hacer un poco de lavazas al producir espuma es súper importante hacerlo porque es algo doméstico. Siempre es importante hacerle las mantenciones con alguien que tenga los conocimientos necesarios para que no suceda nada», señaló Herrera Lillo.

En esa misma línea, otra recomendación que hizo fue sobre el excesivo uso de la ‘zapatilla eléctrica’, debido al gran número de enchufes que se colocan; «alargadores que lo recargan; ustedes saben que no se pueden conectar a una estufa eléctrica porque consume mucha energía y los alargadores no están diseñados para eso, así es que todas esas medidas son importantes», manifestó el comandante Juan Carlos Herrera Lillo.

Respecto del vecino cuya casa habitación resultó dañada, información obtenida por este medio de fuentes cercanas al afectado, nos indicaron que ya empezaron a realizar una campaña para ir en su ayuda. Están juntando ropa, en definitiva lo que sea.

La vivienda estaba ubicada en Calle La Cancha con 18 de Septiembre en el sector El Asiento.