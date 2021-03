Vivió su ‘minuto de furia’ en Chile Atiende y amenazó a familia con cuchilla

Pensaba que se habían ‘colado’ en la fila:

Un sujeto fue detenido por Carabineros luego que fuera denunciado por amenazas con arma blanca a unas personas que estaban en las afueras de la oficina de Chile Atiende en San Felipe ayer en la mañana.

Según la versión de las víctimas, todo se produjo porque el detenido pensó que ellos se habían ‘colado’ en la fila para ser atendidos primero. E incluso comparó el accionar con algunas actitudes de ciudadanos haitianos.

Sin embargo, las víctimas al conversar con nuestro medio indicaron que ellos estaban desde temprano en el lugar esperando por hacer un trámite por la muerte de un familiar, en este caso la abuelita.

Ramón, tío de la mujer amenazada, dijo públicamente que ellos estaban primero y que el sujeto llegó al último, «entonces se enojó porque nos poníamos acá y ‘nopo’, porque cuando llegamos nosotros no había nadie, él llegó al último y quedó acá en el fondo, y entonces se enojó empezando a insultarnos y a ofrecer cuchilla a mi hermano que está allá, se enojó con mi sobrina y empezó a insultarla, a ofrecerle cuchilla», señaló el afectado.

– ¿O sea se enojó porque ustedes estaban ahí?

– Claro, en el lugar, porque pensó que nosotros nos estábamos ‘colando’, «se están colando igual que los haitianos», dijo, entonces se enojó y nosotros no les dijimos nada si él empezó a decir, sacó la cuchilla y la empezó a mostrar y le ofrecía cuchilla a mi hermano, a él lo agredió primero.

– ¿Lo golpeó o no?

– No, sólo mostró la cuchilla, la mostró nomás. Ahí se puso a pelear con mi sobrina, ahí mi sobrina llamó a los ‘pacos’ que estaban ahí al otro lado. los ‘paquitos’, se puso a hablar con ellos diciéndole que el muchacho había sacado cuchilla y le había ofrecido cuchilla.

– ¿Ninguna persona herida?

– No, nada, sólo amenazas.

– ¿Ustedes de dónde son?

– Somos del sector de 21 de Mayo.

VERSIÓN DE LA MUJER AMENAZADA

Nuestro medio también conversó con la mujer a quien el individuo amenazó con el arma blanca, quien nos dijo que el sujeto, que fue detenido por Carabineros, había primero comenzado a amenazar a sus tíos, «porque como supuestamente nosotros nos habíamos ‘colado’ en la fila y empezó a decir que él tenía un cuchillo, que no era «na’ weon», que los iba a cuchillar… nos amenazó y a mí me dijo que me iba a encontrar donde sea y que me iba a pillar… eso» dijo la mujer.

– ¿Usted no lo conoce?

– No, nada, nunca lo habíamos visto.

– ¿Están bien?

– Sí, estamos bien, se llevaron la moto de él, se llevaron todo lo de él, se resistió al arresto y amenazó a Carabineros.

– ¿Qué le encontraron?

– Una cuchilla, con esa amenazó a mis tíos.

– ¿Mucho susto igual, de repente encontrarse con una situación así?

– Sí, se asustaron un poco mis tíos, como falleció mi abuela estábamos por eso acá y para tener un problema así, no, no es justo.

Según lo comentado por las víctimas, el sujeto también tuvo problemas con Carabineros en el momento de producirse la detención.

El sujeto se movilizaba en una moto.

Señalar que la oficina de Chile Atiende está ubicada en calle Merced frente a la plaza en San Felipe.