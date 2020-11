Ya casi termina 2020 y vecinos de Camino del Inca siguen esperando alcantarillado

Empresa no explica tardanza en entrega de obras:

En septiembre pasado retomamos en Diario El Trabajo el tema que viven muchas familias en Camino del Inca, en Curimón, debido a que desde hace ya cinco años vienen esperando que terminen y se entreguen las obras del nuevo alcantarillado Curimón-San Rafael.

SIGUEN ESPERANDO

Nuevamente y a petición del presidente de la junta de vecinos Camino del Inca, Roberto Donoso, las cámaras de Diario El Trabajo visitaron este miércoles el sector para revisar además de este problema, otras anomalías que la constructora ha cometido, en este caso nos referimos a la señalética vial que arrancaron de la calle y las dejaron tiradas en montículos de basura, o sea, recursos de uso público en perfecto funcionamiento lo han destruido y desechado como basura.

«Hace tres semanas nos reunimos con el alcalde suplente Christian Beals para presentarle los problemas principales que tenemos en el sector, y uno de los principales problemas que nos afecta son las fosas de aguas negras que están colapsadas en los patios de los vecinos aquí en Camino del Inca. No hemos recibido alguna respuesta hasta el momento ni ayuda para poder salir de este problema. El Alcalde Beals en ese momento nos dijo que no habían recursos en el Municipio para poder mandar algún camión aljibe a limpiar, pero que iba a buscar la posibilidad de disponer de algún camión para salir de la emergencia, pero no ha ocurrido nada. Yo he intentado llamar, pero nadie contesta mis llamadas. También al lado del retén de Carabineros han dejado basurales la empresa Santa Sofía, también hay señalética que estaba buena, disco Pare por ejemplo, y lo dejaron tirado en el basural», dijo Donoso a Diario El Trabajo.

LOS AFECTADOS

El total de familias que siguen esperando poder usar este nuevo alcantarillado es de 340, lo que implica el trayecto Curimón-San Rafael. Recordemos que estos trabajos sufrieron una paralización debido a una serie de interferencias que fueron descubiertas a medida que avanzaban las obras, lo que se tradujo en la realización de modificaciones al proyecto inicial, siendo necesario gestionar recursos a través del Gobierno Regional -entidad que financia esta iniciativa desde su etapa de diseño- para su ejecución, alcanzando un monto de inversión que supera los 2.200 millones de pesos, o sea, eran 1.200 millones inicialmente, pero el Gobierno Regional aportó $1.000 millones más.

VECINOS MOLESTOS

Diario El Trabajo atendió este miércoles y por tercera vez la solicitud de los vecinos para volver a recordar a las autoridades los compromisos asumidos con ellos.

– ¿Cómo les llega a afectar a ustedes en su calidad de vida?

– Primero que son fuertes los olores en el patio y hasta en la vivienda, nuestra salud se ve también afectada, plagas de ratones.

– ¿Cómo han logrado en estos años para poder sacar de esas cámaras estas aguas negras?

– El Municipio nos ha ayudado el limpia fosas.

– ¿Este alcantarillado llega hasta la entrada de cada vivienda, en qué etapa está el proyecto?

– En este momento están en las pruebas de presión de agua, creo que en poco tiempo deberían ya estar entregando el sector del estadio y aquí en Camino del Inca.

– ¿Qué saben ustedes del retraso de esta empresa por entregar los trabajos?

– Entiendo que han ocurrido varios percances, sabemos que es la misma empresa que se ha demorado, los vecinos ya estamos bien molestos, porque como ya dije, los pozos ya no dan más, ya colapsaron. Lo que pido yo al Municipio y a la empresa es que la entrega de este servicio se haga lo más pronto posible, y que ojala quede bien.

SIGUEN EN ESPERA

Intentamos la mañana de este miércoles obtener una respuesta del Municipio. Al cierre de nuestra edición supimos que llamaron al dirigente ‘para ver si se coordinaba un camión aljibe para hoy jueves’.

Roberto González Short