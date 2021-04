Ya son 269 las personas fallecidas por el Covid-19 en el Valle de Aconcagua

¡Para no creerlo!:

Un total de 269 personas han perdido la vida debido al Covid-19 en el Valle del Aconcagua desde que comenzó la pandemia en nuestro país a comienzos del año pasado.

Es una cifra que llama a la preocupación y así lo reconocen las autoridades. En este caso el gobernador provincial de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo, quien en conversación con los medios de comunicación entregó un balance de lo que fueron los controles del fin de semana.

Junto con lo anterior hubo 34 personas detenidas por el artículo 318; de ellas, 24 lo fueron por no respetar el toque de queda, en tanto se cursaron cuatro sumarios sanitarios.

De todas maneras reconocer que es una dificultad tener las seis comunas de la provincia de San Felipe en cuarentena, «pero bueno, se hacen los esfuerzos por parte de Carabineros, de la PDI, Autoridad Sanitaria, del Ejército, para poder mantener estos controles y esto ha dado como resultados lo que fue la semana inmediatamente anterior de que se realizaron 8.190 fiscalizaciones, 34 personas detenidas por artículo 318 del Código Penal, 24 por toque de queda y cuatro sumarios sanitarios. Y un hecho que destacar, que nos preocupa, es lo que ha sido el aumento de los contagios de acuerdo a la información entregada por el Seremi de Salud, que ya es público por lo demás, donde San Felipe registró entre el viernes 23 y el domingo 25, 112 nuevos casos; Llay Llay 23, Catemu 3, Panquehue 8, Putaendo 8, Santa María 7, lo que nos da un total de 173 nuevos contagios sólo entre el viernes y el domingo pasado, y la cifra de personas fallecidas en lo que es el Valle del Aconcagua se ha elevado a 269 personas. La verdad es que nos tiene sumamente preocupados», indicó.

El gobernador Claudio Rodríguez Cataldo aprovechó para reiterar el llamado al autocuidado, a seguir lo que instruye el Ministerio de Salud, «de que cumplamos con las medidas preventivas que se nos han indicado, que es de evitar las aglomeraciones; no salir si no es estrictamente necesario, recordemos que estamos en cuarentena y lo que se busca es disminuir la movilidad; evitemos las aglomeraciones, usemos la mascarilla, mantengamos la distancia física, es la única manera donde todos (nos protegenos), más allá de las acciones que realicen los distintos tipos de controles que se están realizando», señaló.

Consultado el gobernador si hacía falta más mano dura, porque las cifras no acompañan el llamado que se hace constantemente, manifestó que en su opinión no hace falta más mano dura; «yo creo que hace falta tomar conciencia de parte de cada uno. El problema es que si no cambiamos nuestras propias actitudes, no aplicamos medidas de auto cuidado, no somos solidarios con los demás, naturalmente que va a ser muy difícil, es imposible tener controles en todos los lugares, donde las personas quisieran tener en cada cuadra, eso es imposible, lo que naturalmente nos complejiza mucho más que haya alteración al orden público como las que hemos visto que conlleva a que Carabineros tiene que focalizarse en ese tipo de situaciones, lo que aquí necesitamos es que todos, absolutamente todos, tomemos conciencia. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas han tomado conciencia, siguen las instrucciones, siguen todas estas medidas de autocuidado, pero quedan grupos que se resisten, no quieren convencerse de ello y lo otro», señaló.

Indicar que el día de ayer desde la Seremi de Salud Quinta región se informó de 61 nuevos casos de Covid-19 en el Valle de Aconcagua, de acuerdo al siguiente detalle.

Los Andes 29

Rinconada 4

Calle Larga 2

San Esteban 1

San Felipe 11

Llay Llay 7

Putaendo 5

Santa María 2