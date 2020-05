Ya son 7.000 los beneficiados con el Subsidio de Aseo Domiciliario

En total cerca de $350 millones se han entregado:

Desde 2018 a la fecha son ya unas 7.000 personas, todas ellas vecinos de San Felipe, las que están recibiendo un Subsidio de Aseo Domiciliario, o sea, que no tienen que pagar al Municipio por los servicios de recolección de basura domiciliaria. La información la entregó a Diario El Trabajo la trabajadora social de Dideco, Alejandra Campos, encargada del proceso de evaluación de Subsidio de Aseo Domiciliario, quien nos comentó que «este subsidio lo venimos implementando en nuestra comuna desde 2018, a raíz de eso a la fecha llevamos alrededor de 7.000 vecinos beneficiados con este subsidio. Cuando se creó este beneficio, se pensó en el adulto mayor directamente y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que habían otros grupos de la población que también necesitan de este apoyo, por esta razón tenemos varios beneficiarios, primeramente adultos mayores que tengan Registro Social de Hogares en la comuna de San Felipe, para eso no le pedimos un porcentaje, puede ser tanto del 0% al 100%, tenemos del 0% al 40% ellos tienen el beneficio de un 100% por tres años, al igual que el adulto mayor, tenemos también beneficiarios con incapacidad por tres años, las personas que están cesantes están con este beneficio por un año tenemos, a personas con enfermedades catastróficas con beneficio también por un año, y Registro Social de Hogares del 41% al 60% por un año el beneficio. Cabe destacar que es importante que este beneficio entregado a los adultos mayores por tres años para que ellos no tengan que venir a hacer el trámite todos los años, solamente debe renovarlo, el Aseo Domiciliario se pagan cuatro cuotas anuales, o sea, habría que multiplicar unos 50.000 aproximados por 7.000 ($350 millones). Las personas que postularon a este beneficio sólo deben ingresar a la página del Municipio y ahí están los resultados», dijo la profesional.

Roberto González Short